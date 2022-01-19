Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Лекарства для больных ковидом белгородцев поступят 25 января

19 января 15:11
Фото: Бел.Ру
Дополнительный транш препаратов поступит в Белгородскую область в рамках подготовки к новой волне заболеваемости.

Как сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, 25 января в регион поступят лекарства для больных коронавирусом.

Мы готовимся, что у нас будет распространение омикрона. Надеемся, что это будет нескоро. Но с учётом миграции никто от этого не застрахован. Сейчас мы пополняем запасы препаратов. Андрей Иконников

Губернатор Вячеслав Гладков отметил на пресс-конференции 19 января, что на приобретение лекарств регион дополнительно выделил ещё 300 млн рублей.

Препараты будут выдавать бесплатно людям, у которых диагностирован коронавирус.

Если говорить о подготовке области к появлению нового омикрон-штамма, то в регионе усиливают систему здравоохранения. Так, число дежурных медицинских бригад увеличат до 100, а количество операторов в кол-центрах — до 150.

Поликлиника № 6 в Белгороде пока продолжит обслуживать пациентов с коронавирусом.

Гладков рассказал о готовности к омикрону в Белгородской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
Белгородская область готовится к ухудшению ситуации с ковидомЭкспресс-тесты на ковид поступили в Белгородскую областьПосле каникул число заболевших ковидом белгородцев увеличилось на 15%
#Новости#Коронавирус#Белгородская область#Лекарства#Эксклюзив#Медицина
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18