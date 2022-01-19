Лекарства для больных ковидом белгородцев поступят 25 января

Как сообщил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников, 25 января в регион поступят лекарства для больных коронавирусом.
Мы готовимся, что у нас будет распространение омикрона. Надеемся, что это будет нескоро. Но с учётом миграции никто от этого не застрахован. Сейчас мы пополняем запасы препаратов. Андрей Иконников
Губернатор Вячеслав Гладков отметил на пресс-конференции 19 января, что на приобретение лекарств регион дополнительно выделил ещё 300 млн рублей.
Препараты будут выдавать бесплатно людям, у которых диагностирован коронавирус.
Если говорить о подготовке области к появлению нового омикрон-штамма, то в регионе усиливают систему здравоохранения. Так, число дежурных медицинских бригад увеличат до 100, а количество операторов в кол-центрах — до 150.
Поликлиника № 6 в Белгороде пока продолжит обслуживать пациентов с коронавирусом.