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После каникул число заболевших ковидом белгородцев увеличилось на 15%

19 января 14:58
Фото: Бел.Ру
В минздраве Белгородской области считают, что причиной этому служит отложенная обращаемость.

На брифинге 19 января министр здравоохранения Андрей Иконников отметил, что число заболевших ковидом в Белгородской области выросло на 15%.

Связываем рост числа заболевших с процессом отсроченной обращаемости. Если бы это был другой штамм, например, омикрон, то рост заболеваемости, скорее всего, был бы более стремительным. Андрей Иконников

По словам министра, в регионе увеличили объёмы тестирования. Ранее власти сообщали, что при усугублении обстановки ежесуточное количество лабораторных исследований достигнет 7,5 тысячи.

Что касается омикрона, то губернатор Вячеслав Гладков сообщал о выделении дополнительных 300 млн рублей на закупку лекарств для ковид-пациентов. Согласно расчётам, препаратов должно хватить на месяц.

Также при ухудшении эпидситуации в регионе увеличат число выездных медицинских бригад с 70 до 100.

Увеличение штата планируется и в кол-центрах. В пик заболеваемости там работали 50 операторов. Сейчас чиновники хотят, чтобы на звонки белгородцев отвечали до 150 операторов за смену.

Ранее власти сообщали о том, что белгородцы стали чаще обращаться в поликлиники. Тогда причиной наплыва пациентов также назвали отсроченную обращаемость.

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#Новости#Андрей иконников#Коронавирус#Белгородская область#Заболеваемость#Эксклюзив#Медицина
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