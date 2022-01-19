После каникул число заболевших ковидом белгородцев увеличилось на 15%

На брифинге 19 января министр здравоохранения Андрей Иконников отметил, что число заболевших ковидом в Белгородской области выросло на 15%.
Связываем рост числа заболевших с процессом отсроченной обращаемости. Если бы это был другой штамм, например, омикрон, то рост заболеваемости, скорее всего, был бы более стремительным. Андрей Иконников
По словам министра, в регионе увеличили объёмы тестирования. Ранее власти сообщали, что при усугублении обстановки ежесуточное количество лабораторных исследований достигнет 7,5 тысячи.
Что касается омикрона, то губернатор Вячеслав Гладков сообщал о выделении дополнительных 300 млн рублей на закупку лекарств для ковид-пациентов. Согласно расчётам, препаратов должно хватить на месяц.
Увеличение штата планируется и в кол-центрах. В пик заболеваемости там работали 50 операторов. Сейчас чиновники хотят, чтобы на звонки белгородцев отвечали до 150 операторов за смену.
Ранее власти сообщали о том, что белгородцы стали чаще обращаться в поликлиники. Тогда причиной наплыва пациентов также назвали отсроченную обращаемость.