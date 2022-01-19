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Posted 19 января 2022, 06:38

Published 19 января 2022, 06:38

Modified 1 декабря, 08:38

Updated 1 декабря, 08:38

Гладков рассказал о готовности к омикрону в Белгородской области

19 января 2022, 06:38
Сюжет
Коронавирус
Глава региона предупредил о возможной высокой нагрузке на амбулаторное звено и закупку лекарств. Выделено 124 млн рублей на лекарственные препараты и ещё 300 млн рублей из резерва.

На пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков рассказал о том, как в регионе готовятся к возможной волне омикрона. Уровень распространения омикрона в 4–5 раз выше, чем у дельты. Выделенных денег на лекарства хватит меньше чем на неделю. В связи с этим из резерва направят дополнительно 300 млн рублей.

Препараты в область должны поступить уже на следующей неделе до вторника. Этих запасов хватит на месяц. Также деньги выделят из федерального бюджета, однако пока неизвестно, в каком количестве их получит регион.

Что касается амбулаторного лечения, в планах увеличить количество людей в кол-центрах, на пике заболеваемости работали 50 операторов, теперь в регионе готовятся к работе 150 операторов за смену.

Гладков заявил о том, что от омикрона защититься не получится и он обязательно придёт. В связи с этим поликлинику № 6 так и оставят работать с заболевшими коронавирусом.

Планируется увеличить количество бригад медиков от 70 до 100. Вячеслав Гладков подчеркнул, что работа по направлениям по борьбе с ковидом продолжается, в том числе за счёт открытия электронных сервисов и строительства ковидных центров. Кроме того, губернатор заявил, что регион вернулся к доковидному уровню смертности.

#Новости#Общество#Коронавирус#Эксклюзив#Вячеслав Гладков#Омикрон
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