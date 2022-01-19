Гладков рассказал о готовности к омикрону в Белгородской области

На пресс-конференции губернатор Вячеслав Гладков рассказал о том, как в регионе готовятся к возможной волне омикрона. Уровень распространения омикрона в 4–5 раз выше, чем у дельты. Выделенных денег на лекарства хватит меньше чем на неделю. В связи с этим из резерва направят дополнительно 300 млн рублей.