Интерактивную карту для контроля уборки снега в Белгороде запустят в январе

Позже власти заявили, что в 2021 году на закупку коммунальной техники направят более 1,7 млрд рублей. Но заказчики столкнулись с тем, что у производителей не было такого количества спецмашин. Из-за этого на начало декабря прошлого года план выполнили только на 1,3 млрд рублей.