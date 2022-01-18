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Интерактивную карту для контроля уборки снега в Белгороде запустят в январе

18 января 10:10
Фото: Бел.Ру
Ресурс для отслеживания снегоуборочной техники будет доступен для всех жителей Белгородской области. Запуск анонсировали на оперсовещании правительства 17 января.

Как заявил первый вице-губернатор Евгений Мирошников, интерактивную карту задействования коммунальной техники представят в прямом эфире на рабочем часе правительства Белгородской области 24 января.

Это официальный доступный для всех ресурс, где в режиме реального времени любой человек может посмотреть, как задействована муниципальная техника в уборке района, села или города. Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Как отмечалось ранее, создание интерактивной карты снизит напряжение среди белгородцев, а у власти повысит уровень ответственности перед жителями области.

Изначально презентовать карту планировали в ноябре 2021 года. В августе отмечалось, что работа выполнена на 75%. Однако уже в 2022-м запуск ресурса наметили на середину января.

Работу над обновлением парка коммунальной техники власти начали в августе 2021 года. Тогда чиновники собирались потратить на это порядка 1 млрд рублей. Причиной таким тратам стало то, что в районах и горокругах не хватало коммунальной техники для уборки снега. Главы муниципалитетов были вынуждены просить у аграриев тракторы и грейдеры для проведения работ.

Позже власти заявили, что в 2021 году на закупку коммунальной техники направят более 1,7 млрд рублей. Но заказчики столкнулись с тем, что у производителей не было такого количества спецмашин. Из-за этого на начало декабря прошлого года план выполнили только на 1,3 млрд рублей.

Например, 15 декабря районы и горокруга получили 251 единицу коммунальной техники для уборки снега. Позже планировалась поставка ещё 373 машин. На начало 2022 года регион должен был получить ещё 600. Как заявил губернатор Гладков, регион готов к зиме.

Что касается старой коммунальной техники, то её продавать не будут. Глава региона отметил важность сохранения старых спецмашин в надлежащем состоянии. Они будут составлять резерв парка.

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