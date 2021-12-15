Районам и горокругам Белгородской области передали 251 единицу коммунальной техники

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Через несколько недель регион получит 373 машины, а в начале 2022 года — ещё 600, сообщили в пресс-службе областного правительства. Заявки на покупку составляли сами муниципалитеты. На спецтехнику выделили более 1 млрд 700 млн рублей из регионального бюджета.

Для Белгородской области закупили 1,2 тыс. единиц коммунальной техники и вспомогательного оборудования. Первую часть — 251 машину — главам 22 районов и горокругов уже передали. На следующей неделе регион получит 373 единицы техники, а в начале 2022 года — ещё 600. О том, какое оборудование необходимо, сообщали сами муниципалитеты. В заявках, например, упоминалось об экскаваторах, мини-тракторах и мини-погрузчиках. В следующем году планируют закупить пескоразбрасывающие и снегоуборочные прицепы, мотоблоки и ручные снегоуборщики. На коммунальную технику из регионального бюджета потратили более 1 млрд 700 млн рублей. На прямой линии 10 ноября губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в России не оказалось необходимого количества коммунальной техники, которую Белгородская область хотела закупить в этом году. Ранее в регионе разработали новый регламент по уборке последствий непогоды, а в Белгороде потренировались убирать снег на листве.