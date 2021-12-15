Районам и горокругам Белгородской области передали 251 единицу коммунальной техники

Posted 15 декабря 2021, 06:46
Published 15 декабря 2021, 06:46
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
Для Белгородской области закупили 1,2 тыс. единиц коммунальной техники и вспомогательного оборудования. Первую часть — 251 машину — главам 22 районов и горокругов уже передали.
На следующей неделе регион получит 373 единицы техники, а в начале 2022 года — ещё 600. О том, какое оборудование необходимо, сообщали сами муниципалитеты.
В заявках, например, упоминалось об экскаваторах, мини-тракторах и мини-погрузчиках. В следующем году планируют закупить пескоразбрасывающие и снегоуборочные прицепы, мотоблоки и ручные снегоуборщики.
На коммунальную технику из регионального бюджета потратили более 1 млрд 700 млн рублей.
На прямой линии 10 ноября губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в России не оказалось необходимого количества коммунальной техники, которую Белгородская область хотела закупить в этом году.
Ранее в регионе разработали новый регламент по уборке последствий непогоды, а в Белгороде потренировались убирать снег на листве.