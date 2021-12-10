В Белгородскую область доставили 204 единицы коммунальной техники

Posted 10 декабря 2021, 05:53
Published 10 декабря 2021, 05:53
Modified 1 декабря, 08:55
Updated 1 декабря, 08:55
В этом году белгородские власти решили закупить новую коммунальную технику и направили на обновление парка более 1,7 млрд рублей. Однако чиновники столкнулись с тем, что у поставщиков просто нет в наличии такого количества оборудования, поэтому власти заключили контракты пока только на 1,3 млрд рублей.
Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в соцсети, до конца года регион должен получить 600 единиц коммунальной техники.
На сегодняшний день уже пришли 204 единицы техники. Это экскаваторы, тракторы и коммунальные дорожные машины, мини-тракторы для уборки пешеходных зон, мини-погрузчики для уборки снега и других хозяйственных работ. Различное навесное оборудование позволяет эксплуатировать технику и в зимнее время года, и когда тепло. Вячеслав Гладков
Также регион закупает пескоразбрасывающие и снегоуборочные прицепы, мотоблоки и ручные снегоуборщики.
Стоит отметить, что перечень необходимой техники составляли по заявкам районов и горокругов региона. Процесс передачи спецмашин в собственность муниципалитетов уже начался.