В Белгородскую область доставили 204 единицы коммунальной техники

В этом году белгородские власти решили закупить новую коммунальную технику и направили на обновление парка более 1,7 млрд рублей. Однако чиновники столкнулись с тем, что у поставщиков просто нет в наличии такого количества оборудования, поэтому власти заключили контракты пока только на 1,3 млрд рублей.