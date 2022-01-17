При поддержке «Стального дерева» в Старом Осколе открыли шахматный клуб

Шахматы — это отличная возможность для развития интеллектуальных и логических возможностей детей, для тренировки характера, ведь и выигрывать, и проигрывать тоже нужно уметь. Важно и то, что это дополнительное общение и налаживание контакта между ребятами. Шахматный клуб оказался очень популярен и востребован, причем им заинтересовались не только дети, но и родители, поэтому в наших планах на будущее — проведение турниров по разным возрастным категориям.Надежда Корнева, руководитель шахматного клуба