При поддержке «Стального дерева» в Старом Осколе открыли шахматный клуб

Posted 17 января 2022, 13:48
Published 17 января 2022, 13:48
Modified 22 января, 09:39
Updated 22 января, 09:39
Проект в числе других победил в грантовой программе «Стальное дерево» в 2021 году.
На средства гранта в кабинете, где располагается клуб, выполнили тематическое оформление, приобрели 12 шахматных столов, большие напольные шахматы и специальные электронные шахматные часы для проведения турниров.
Для учащихся начальных классов организовали дополнительное обучение по предмету «Шахматы». Те ребята, кто уже умеет играть и будет представлять учебное заведение на различных соревнованиях, занимаются в отдельной группе.
Шахматы — это отличная возможность для развития интеллектуальных и логических возможностей детей, для тренировки характера, ведь и выигрывать, и проигрывать тоже нужно уметь. Важно и то, что это дополнительное общение и налаживание контакта между ребятами. Шахматный клуб оказался очень популярен и востребован, причем им заинтересовались не только дети, но и родители, поэтому в наших планах на будущее — проведение турниров по разным возрастным категориям.Надежда Корнева, руководитель шахматного клуба
В 2021 году программа «Стальное дерево» помогла реализовать в Старооскольском городском округе 20 инициатив, на которые направили около пяти миллионов рублей.
С 12 января 2022 года стартовал прием заявок для участия в программе «Стальное дерево» в 2022 году. Жители Старооскольского городского округа могут предложить свои идеи по созданию благоприятной среды проживания и улучшению качества жизни, заполнив онлайн форму в разделе «Стальное дерево» на сайте фонда до 28 февраля.
Лучшие инициативы определит конкурсная комиссия, в которую войдут общественники, журналисты, представители администрации округа и СГОКа, фонда «Милосердие.