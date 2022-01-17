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Posted 17 января 2022, 13:48

Published 17 января 2022, 13:48

Modified 22 января, 09:39

Updated 22 января, 09:39

При поддержке «Стального дерева» в Старом Осколе открыли шахматный клуб

17 января 2022, 13:48
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Новости Старого Оскола
В «Центре образования № 1 „Академия знаний имени Н. П. Шевченко“ при поддержке Стойленского ГОКа и Благотворительного фонда „Милосердие“ — социального партнера НЛМК — открыли шахматный клуб „Ход конем“, в котором занимаются более 100 школьников.

Проект в числе других победил в грантовой программе «Стальное дерево» в 2021 году.

На средства гранта в кабинете, где располагается клуб, выполнили тематическое оформление, приобрели 12 шахматных столов, большие напольные шахматы и специальные электронные шахматные часы для проведения турниров.

Для учащихся начальных классов организовали дополнительное обучение по предмету «Шахматы». Те ребята, кто уже умеет играть и будет представлять учебное заведение на различных соревнованиях, занимаются в отдельной группе.

Шахматы — это отличная возможность для развития интеллектуальных и логических возможностей детей, для тренировки характера, ведь и выигрывать, и проигрывать тоже нужно уметь. Важно и то, что это дополнительное общение и налаживание контакта между ребятами. Шахматный клуб оказался очень популярен и востребован, причем им заинтересовались не только дети, но и родители, поэтому в наших планах на будущее — проведение турниров по разным возрастным категориям.Надежда Корнева, руководитель шахматного клуба

В 2021 году программа «Стальное дерево» помогла реализовать в Старооскольском городском округе 20 инициатив, на которые направили около пяти миллионов рублей.

С 12 января 2022 года стартовал прием заявок для участия в программе «Стальное дерево» в 2022 году. Жители Старооскольского городского округа могут предложить свои идеи по созданию благоприятной среды проживания и улучшению качества жизни, заполнив онлайн форму в разделе «Стальное дерево» на сайте фонда до 28 февраля.

Лучшие инициативы определит конкурсная комиссия, в которую войдут общественники, журналисты, представители администрации округа и СГОКа, фонда «Милосердие.

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