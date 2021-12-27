Как Стойленский ГОК будет заботиться об экологии в Старом Осколе

Рассказал Тарасов и о необходимости строительства нового производства горячебрикетированного железа. Он отметил, что доменные печи, которые по-прежнему остаются главной технологией для переработки железной руды, имеют очень ограниченный потенциал сокращения эмиссии парниковых газов. Поэтому для радикального сокращения нужны принципиально новые подходы и технологии. Помимо внедрения технологий, Стойленский ГОК второй год сотрудничает с коллективом заповедника «Белогорье», который составляет перечень видового разнообразия растительного и животного мира в районе поймы реки Чуфичка и в лесных массивах, близких к территории предприятия. Совместно с учёными экологи компании разработают мероприятия по сохранению и восстановлению окружающей среды.