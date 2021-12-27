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Posted 27 декабря 2021, 12:57

Published 27 декабря 2021, 12:57

Modified 22 января, 09:39

Updated 22 января, 09:39

Как Стойленский ГОК будет заботиться об экологии в Старом Осколе

27 декабря 2021, 12:57
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Новости компаний
На самые актуальные вопросы в сфере экологии в Старом Осколе ответил начальник отдела охраны окружающей среды СГОКа Эдуард Тарасов.

В частности, специалист рассказал, что экологи СГОКа постоянно контролируют качество воздуха как при стандартном режиме работы комбината, так и при каких-либо отклонениях. Они мониторят состояние почвы и качество дренажных вод. Исследования показывают, что показатели на границе санитарно-защитной зоны комбината ниже предельных нормативов.

При этом предприятие за счёт технологических решений обеспечивает рост промышленного развития и не увеличивает нагрузку на окружающую среду. Этого удалось достичь за счёт перехода с дизельных карьерных самосвалов на троллейвозы.

Также на СГОКе планируют применять новый транспорт — закрытый конвейер с пылеулавливающим оборудованием, который позволяет снизить пыление при транспортировке руды. А на обогатительном переделе будут использовать вертикальные мельницы.

В целом за последние пять лет компания направила более 5,5 млрд рублей на природоохранные мероприятия.

Ещё один из приоритетов предприятия сегодня — обеспечение прозрачности данных системы мониторинга состояния окружающей среды. Будет измеряться и радиация.

Рассказал Тарасов и о необходимости строительства нового производства горячебрикетированного железа. Он отметил, что доменные печи, которые по-прежнему остаются главной технологией для переработки железной руды, имеют очень ограниченный потенциал сокращения эмиссии парниковых газов. Поэтому для радикального сокращения нужны принципиально новые подходы и технологии. Помимо внедрения технологий, Стойленский ГОК второй год сотрудничает с коллективом заповедника «Белогорье», который составляет перечень видового разнообразия растительного и животного мира в районе поймы реки Чуфичка и в лесных массивах, близких к территории предприятия. Совместно с учёными экологи компании разработают мероприятия по сохранению и восстановлению окружающей среды.

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