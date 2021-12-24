Всё было понятно. В каком состоянии белгородское образование под управлением Тишиной?

Но, между тем, на эти самые поборы родители жаловались каждый год и обращались в департамент образования. С приходом коронавируса в школах потребовались антисептики и маски. В профильном ведомстве тогда заявили, что дезинфицирующие средства в учреждениях есть, а инициатива покупки может исходить и от родительского комитета. Предположили власти, что информация о поборах может быть и фейковой из-за несостыковки в датах.