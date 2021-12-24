Всё было понятно. В каком состоянии белгородское образование под управлением Тишиной?

Posted 24 декабря 2021, 14:58
Published 24 декабря 2021, 14:58
Modified 1 декабря, 08:05
Updated 1 декабря, 08:05
20 декабря на оперативном совещании регионального правительства разгорелся скандал из-за того, что в Белгородскую область не успевали доставить новогодние подарки для воспитанников детских садов и учеников начальных школ. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, срыв сроков произошёл из-за формирования конкурсной документации в конце года.
На почве этого глава региона резко высказался о работе главы департамента образования Елены Тишиной. Чиновник признался, что находится в ужасе от ситуации, ведь в ведомстве о проблеме не сообщали.
Дело дошло до того, что главе региона начали поступать сообщения о переносе утренников из-за отсутствия подарков. Тишина эту информацию опровергла.
Однако всё бы ничего, если бы сразу после совещания в Сети не засветился документ за подписью её заместителя — Екатерины Клименченко, в котором говорится, что утренники должны пройти не ранее 24 декабря. Позже сама Тишина назвала письмо руководителям учреждений «рекомендацией».
Гладков задал Тишиной вопрос: «Как вы работали всё это время?». Редакция «Бел.Ру» решила вспомнить, как началась карьера Елены Тишиной в департаменте образования и какие громкие события произошли в период её службы в ведомстве.
Для начала напомним, что Елена Тишина с 2013 года работала руководителем Белгородского института развития образования. В 2018 году она возглавила департамент образования Белгородской области.
В последнее время этот вопрос стоит очень остро. В сентябре глава департамента строительства и транспорта Владимир Базаров заявил, что только в Белгороде более 30 школ и 30 детских садов требуют срочного капитального ремонта. Это же отмечал и губернатор Вячеслав Гладков.
Позже стало известно, что в регионе капитально отремонтируют 23 школы за 1 млрд рублей федеральных денег. Помимо этого, в рамках областной программы в нормативное состояние приведут почти 50 школ и 10 детских садов.
После массового закрытия школ учеников перераспределят в соседние учреждения, а воспитанникам детских садов предоставят места в частных и муниципальных дошкольных учреждениях.
Резонным становится вопрос: как дети будут учиться в соседних школах, если даже в своих вынуждены ходить в две смены? Ведь по данным на сентябрь этого года, в Белгородской области в двухсменном режиме работает 21 учебное заведение.
Решать эту проблему со школами региональные власти будут строительством 27 учреждений на 11 140 мест. Возводить их будут в течение четырёх лет.
Что касается детских садов, то летом этого года глава депобра Тишина заявляла о возможной нехватке мест в ясельных группах и призывала глав муниципалитетов тщательнее следить за ходом лицензирования новых детских садов.
Но и на стройке детских садов в области наблюдаются проблемы. Так, в мае 2021-го выяснилось, что три новых детских сада в Старом Осколе построили с браком: где-то протекает крыша и нет теневых навесов, а где-то нашли проблемы с тепловой изоляцией.
Были и более вопиющие случаи. Например, весной губернатор Гладков сообщил о том, что детский сад в Старом Осколе разместили в жилом доме, хотя вокруг здания много свободного места. Из-за этого воспитатели вынуждены каждый день переходить проезжую часть, чтобы отвести детей на игровые площадки. Почему-то, когда главе депобра Елене Тишиной задали вопрос о целесообразности местоположения детсада, она заявила, что находится в «тихом ужасе» от происходящего и подобных решений не принимала.
Не перестают появляться новости и о поборах в учебных заведениях. Сколько людей сталкивалось с просьбой скинуться на подарок учителям в честь окончания начальной школы или 11-го класса, ну или по классике: «Добрый день! Нужно сдать по 1000 рублей на шторы»? При этом поборы запрещены. Родительские комитеты могут делать только добровольные пожертвования.
Но, между тем, на эти самые поборы родители жаловались каждый год и обращались в департамент образования. С приходом коронавируса в школах потребовались антисептики и маски. В профильном ведомстве тогда заявили, что дезинфицирующие средства в учреждениях есть, а инициатива покупки может исходить и от родительского комитета. Предположили власти, что информация о поборах может быть и фейковой из-за несостыковки в датах.
Даже несмотря на введение электронных учебников ещё в 2015 году, в Белгородской области продолжали появляться новости о сборах денег на материалы для учёбы. Например, в 2020 году белгородцы жаловались на то, что с них требуют деньги на рабочие тетради по 1225 рублей.
То, что родителям белгородских школьников приходилось приобретать учебники и методические пособия самостоятельно, подтвердили и эксперты регионального ОНФ. Они выяснили, что только на покупку тетрадей к новому учебному году уходит около 3 тысяч рублей.
Летом этого года стало известно, что в некоторых образовательных учреждениях родителей просили покупать учебники и учебные пособия. Вопросом занялась прокуратура.
Зимой 2021-го после скандала с новогодними подарками для воспитанников детсадов и учеников начальных школ в некоторых родительских чатах стали появляться просьбы сдать деньги на сюрпризы детям, так как «от государства ещё подарки не получены».
Тогда глава депобра Елена Тишина заявила, что доведёт до образовательных организаций информацию о нецелесообразности решения, ведь «о родительских подарках речь не шла», — заявила чиновница на одном из брифингов.
Стоит вспомнить и недавнюю историю в школе № 34 Белгорода, где директор решила выплатить судебное взыскание из денег, которые родители учеников сдавали на ремонт. По крайней мере, так следует из документа за подписью директора образовательной организации.
Отдельный разговор о школьных столовых. В августе этого года во время презентации нового меню для учеников, которое губернатор Гладков сравнил с советским, выяснилось, что современным технологическим оборудованием и мебелью оборудованы только 82% школ, а в 40% учреждений установлены пароконвектоматы. Несмотря на это депобр не подавал заявки на приобретение дополнительной техники, о чём сообщил глава региона, назвав ситуацию «непонятной».
Тогда же Гладков призвал Тишину поторопиться с составлением нового меню. Губернатора не устроила активность чиновницы в решении этого вопроса.
В октябре в белгородских школах проверили школьные пищеблоки и обеденные залы. Вот какими оказались итоги:
После этого на совещании Тишина заявила о необходимости дооснащения учебных заведений технологическим оборудованием.
Рассуждали власти и о питании детей-инвалидов. Тогда глава депобра рассказала о негативных сообщениях от семей с детьми-инвалидами. Так, 1178 учеников не получали льготные завтраки и обеды в школах, потому что у них не было статуса ребёнка с ОВЗ.Им полагался только один бесплатный приём пищи, как и другим школьникам.
Когда губернатор узнал от Тишиной, что финансирование для организации подачи горячих блюд в школах особой категории детей составит порядка 14,5 млн рублей, то заявил, что власти больше ведут разговоры, ведь регион выделяет большое количество денег.
Охарактеризовать департамент образования могут и его главные представители — учителя. Летом этого года уже экс-замгубернатора по социальной политике Наталия Зубарева сообщила, что учителя, которые готовят детей к ЕГЭ, и педагоги-предметники не смогли сдать школьный экзамен. Причём не спасла и вторая попытка после трёхмесячной программы повышения квалификации — около 50% снова завалили ЕГЭ.
Не справились в 2021 году с выпускным экзаменом. Из числа всех школьников семь человек не сдали ЕГЭ по русскому языку с первого раза и не получили аттестат об окончании обучения вместе содноклассниками.
Неудовлетворительные результаты по профильной математике показали 226 выпускников. 3,9% не справились с экзаменом по истории.
Девятиклассники тоже не обрадовали своими достижениями в 2021 году. Чтобы достичь показателей нацпроекта, 95% школьников должны были сдать ОГЭ по русскому языку и математике без двоек, но 19 июля этого года сообщили, что регион достиг только 83,4% успешного выполнения экзамена.
Руководитель региона Вячеслав Гладков тогда заявил, что уровень обучения детей в регионе не выдерживает никакой критики.
Подвели и претенденты на золотую медаль. 50 одиннадцатиклассников плохо сдали ЕГЭ и не подтвердили мнения учителей, что они достойны медали «За особые успехи в обучении» из-за неудачной сдачи экзаменов.
Но стоит отметить, что были и 100-балльные работы на ЕГЭ. Таких учеников в 2021-м было 38. Однако только двое из них взяли «сотку» сразу за два экзамена. За успешную сдачу экзаменов выпускники получили премии.
После майской трагедии в Казани, когда бывший ученик напал на свою школу и убил девять человек, в регионе начали вовсю проверять безопасность школ. В одной из инспекций принимал участие уже бывший мэр Белгорода Юрий Галдун. Чиновник без проблем прошёл на территорию школы через открытую калитку и двери — на входе его встретила только вахтёрша.
Недоволен обеспечением безопасности остался и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона поручил департаменту образования разработать единую системы безопасности во всех учебных заведениях области.
В октябре стало известно, что на антитеррористическую защиту школ и детсадов региона направят 163,6 млн рублей. Помимо этих сумм, на антитеррористические мероприятия в муниципалитеты дополнительно направят 877 млн рублей.
Но выявились другие проблемы — школьные автобусы. Масштабное обновление техники, вероятно, не помогает исправить отношение учреждений к безопасности детей.
Примерами этому служат факты того, что водители школьных автобусов нарушали маршруты и везли детей по дамбам, нерегулируемым железнодорожным переездам и просёлочным дорогам, чтобы сократить время в пути.
А директора школ работали механиками, чтобы не платить за осмотр автобусов. Так, из 526 транспортных средств нарушения выявили у 30. На спецстоянку отправили 10 машин, у которых нашли:
На основании вышесказанного можно задаться вопросом: удовлетворительна ли работа департамента образования? При том, что с питанием школьников остаётся много незакрытых вопросов, многим школам требуется капитальный ремонт, детские сады ремонтируют уже во время их возведения, а с родителей всё также пытаются собирать деньги.
Редакция «Бел.Ру» не берётся оценивать качество исполнения полномочий главы департамента образования Елены Тишиной и ведомства в целом. В материале изложены только факты.
Напомним, что на совещании 20 декабря губернатор Гладков задал Тишиной вопрос: «Как вы работали всё это время?», а затем признался, что сделал ошибку, когда не уволил её ещё год назад.
С 1 января в Белгородской области появится министерство образования. Кто станет его главой?