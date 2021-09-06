Гладков о школьном стадионе в Белгороде: Вы впустую потратили 6,5 млн рублей

Posted 6 сентября 2021, 07:03
Published 6 сентября 2021, 07:03
Modified 1 декабря, 08:14
Updated 1 декабря, 08:14
5 сентября врио губернатора Вячеслав Гладков и мэр Юрий Галдун проверили школы и детсады в Белгороде. По словам главы региона, сегодня в некоторых районах образовательные учреждения выглядят лучше, чем в столице региона. Больше половины школ нуждаются в капремонте.
В связи с этим врио губернатора сообщил о готовящейся комплексной программе капремонта белгородских школ.
Сейчас мы формируем предложения и на следующий год планируем выйти с комплексной программой капремонта белгородских школ. Я надеюсь, что нам удастся выполнить задачу в течение трёх лет — с 2022-го по 2024-й годы — привести их не просто в нормативное состояние, привести их в современный вид.из записи Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте»
Вместе с тем в некоторых уже отремонтированных объектах возникли проблемы с кровлей. В причинах разбираются специалисты. По словам Гладкова, по окончании работ проблемы возникли в четырёх школах и двух детсадах.
Не оценил врио губернатора и благоустройство стадиона школы № 48. Его ремонтировали в рамках инициативного бюджетирования. В итоге беговые дорожки спроектировали неправильно, установили небезопасные футбольные ворота и забыли про ограждение, из-за чего мяч улетает за пределы стадиона.
Вячеслав Гладков заявил, что это пример того, «как делать категорически запрещено». «Этот стадион не для людей, вы впустую потратили 6,5 млн рублей», — добавил врио губернатора. В итоге глава региона поручил запретить проводить благоустройство бюджетных объектов в рамках инициативного бюджетирования.
С повторной проверкой Вячеслав Гладков должен посетить стадион через месяц.