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Posted 6 сентября 2021, 07:03

Published 6 сентября 2021, 07:03

Modified 1 декабря, 08:14

Updated 1 декабря, 08:14

Гладков о школьном стадионе в Белгороде: Вы впустую потратили 6,5 млн рублей

6 сентября 2021, 07:03
Сюжет
Благоустройство
Вячеслав Гладков и Юрий Галдун проверили школы в областном центре. По словам врио губернатора, больше половины таких объектов нуждаются в ремонте. Возникли у него вопросы к ремонту кровли в некоторых учреждениях, а также к благоустройству стадиона 48-й школы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

5 сентября врио губернатора Вячеслав Гладков и мэр Юрий Галдун проверили школы и детсады в Белгороде. По словам главы региона, сегодня в некоторых районах образовательные учреждения выглядят лучше, чем в столице региона. Больше половины школ нуждаются в капремонте.

В связи с этим врио губернатора сообщил о готовящейся комплексной программе капремонта белгородских школ.

Сейчас мы формируем предложения и на следующий год планируем выйти с комплексной программой капремонта белгородских школ. Я надеюсь, что нам удастся выполнить задачу в течение трёх лет — с 2022-го по 2024-й годы — привести их не просто в нормативное состояние, привести их в современный вид.из записи Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте»

Вместе с тем в некоторых уже отремонтированных объектах возникли проблемы с кровлей. В причинах разбираются специалисты. По словам Гладкова, по окончании работ проблемы возникли в четырёх школах и двух детсадах.

Не оценил врио губернатора и благоустройство стадиона школы № 48. Его ремонтировали в рамках инициативного бюджетирования. В итоге беговые дорожки спроектировали неправильно, установили небезопасные футбольные ворота и забыли про ограждение, из-за чего мяч улетает за пределы стадиона.

Вячеслав Гладков заявил, что это пример того, «как делать категорически запрещено». «Этот стадион не для людей, вы впустую потратили 6,5 млн рублей», — добавил врио губернатора. В итоге глава региона поручил запретить проводить благоустройство бюджетных объектов в рамках инициативного бюджетирования.

С повторной проверкой Вячеслав Гладков должен посетить стадион через месяц.

#Новости#Общество#Благоустройство#Губернатор#Школа#Новости Белгорода#Юрий Галдун#Белгород#Вячеслав Гладков
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