Гладков о школьном стадионе в Белгороде: Вы впустую потратили 6,5 млн рублей

Сейчас мы формируем предложения и на следующий год планируем выйти с комплексной программой капремонта белгородских школ. Я надеюсь, что нам удастся выполнить задачу в течение трёх лет — с 2022-го по 2024-й годы — привести их не просто в нормативное состояние, привести их в современный вид.из записи Вячеслава Гладкова во «ВКонтакте»