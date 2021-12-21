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Редкая удача: белгородцам вернули 1,2 млн рублей, переведённых мошенникам

21 декабря 2021, 11:20
Фото: ИА «Бел.Ру»
Им всем звонили «попавшие в ДТП родственники» и требовали денежную помощь, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Курьеров, которые забирали у пенсионеров деньги, задержали. У них изъяли 1,2 млн рублей. Деньги вернули пожилым белгородцам.

За один день — 28 сентября — жертвами мошенников в регионе стали сразу пятеро пенсионеров. Пожилым гражданам звонили якобы попавшие в аварию родственники или полицейские и требовали определённую сумму на лечение или освобождение от ответственности.

Деньги у пенсионеров забирали двое жителей Волоконовского района 22 и 24 лет. Молодые люди в этой схеме были курьерами. Их задержали во время получения денег.

Всего полицейские изъяли у злоумышленников 1,2 млн рублей. Деньги вернули пострадавшим пенсионерам.

Против жителей Волоконовского района возбудили дела по статьям за мошенничество (ч. 2, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 30 УК РФ).

В Белгороде, напомним, лжесотрудницы ПФР забрали у слепого и почти потерявшего слух ветерана 3 млн рублей. В Яковлевском горокруге живший у пенсионеров парень украл 350 тыс. рублей.

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