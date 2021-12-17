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Металлоинвест вошел в тройку лидеров рейтинга экологической открытости WWF

17 декабря 2021, 07:56
Фото: pixabay.com
Компания «Металлоинвест» заняла 3-е место в ежегодном рейтинге открытости экологической информации горнодобывающих и металлургических предприятий Всемирного фонда дикой природы (WWF) России в 2021 году, улучшив на две позиции свой прошлогодний результат.
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Рейтинг

Рейтинг формируется на основании оценок воздействия на окружающую среду, экологического менеджмента и раскрытия информации.

Высокая оценка в независимом рейтинге ответственности бизнеса отражает нашу нацеленность на постоянное улучшение экологической ситуации. Мы также продолжаем повышать качество раскрытия информации по всем аспектам воздействия производства на окружающую среду и предпринимаемых мерах по снижению этого влияния.Назим Эфендиев, генеральный директор Металлоинвеста

В Металлоинвесте действует Экологическая программа до 2025 года объемом более 22 млрд рублей. Ключевые цели программы — снижение выбросов в воздух на 7% и переход на замкнутые циклы водоснабжения.

Компания ежегодно публикует Единый отчет, включающий Годовой отчет и Отчет об устойчивом развитии, подготовленный на основе международных стандартов Global Reporting Initiative (GRI).

Ежегодный рейтинг открытости экологической информации проводится с 2015 года, по инициативе WWF и при поддержке рейтингового агентства АКРА. Начиная с 2019 года расчет осуществляется в рамках проекта WWF «Люди — природе», который реализуется при поддержке Европейского Союза.

На текущий момент Металлоинвест имеет ESG-рейтинги ведущих независимых международных агентств.

В январе 2021 года Металлоинвест получил 65 баллов из 100 в ESG-рейтинге EcoVadis (улучшение на 5 баллов год к году).

В июле 2021 года Sustainalytics по результатам ежегодной переоценки ESG Risk Rating присвоил Компании 27,8 баллов, улучшив рейтинг на 4 балла (чем меньше значение рейтинга, тем лучше).

В сентябре 2021 года ISS ESG повысил рейтинг Компании с уровня «С-» до «С», а в ноябре S& P CSA повысило рейтинг до 44 баллов (улучшение на 7 баллов год к году).

В декабре 2021 года Компания впервые приняла участие в рейтинге международного агентства CDP в категории «Изменение климата» и получила оценку «В-» при среднемировом значении по отрасли «С».

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