Металлоинвест передал в старооскольский ковид-госпиталь бытовую технику

Стиральная машина, телевизор, утюг, две микроволновые печи, четыре вентилятора, принтер с запасом бумаги и переносные кабели-удлинители уже доставлены во взрослое инфекционное отделение Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского.
Почти два года здесь работает ковид-госпиталь. Поток пациентов за это время не стал меньше. Ежедневно врачи и медсестры спасают жизни тяжелобольных пациентов. Большую часть своего времени они проводят в «красной зоне». Личные заботы отодвинуты на второй план.
Медики испытывают колоссальную физическую и психологическую нагрузку. Конечно, им нужны комфортные бытовые условия. Мы очень признательны за помощь Металлоинвесту и лично Ирине Дружининой.Елена Худякова, заведующая отделением, врач-инфекционист
Передавая бытовую технику медперсоналу, Ирина Викторовна отметила, что Металлоинвест оказывает масштабную финансовую поддержку медучреждению. Благодаря компании госпиталь приобрёл компьютерные томографы с модульным зданием, ПЦР-лабораторию, многочисленные аппараты ИВЛ, мониторы для пациентов, средства защиты для врачей, лекарственные препараты для больных и многое другое. Недавно Металлоинвест выделил 5 миллионов рублей на горячее питание для медработников, а это — 400 порций ежедневно.
Как врач я прекрасно понимаю, что сегодня медперсонал находится на передовой. Очень надеюсь, что бытовая техника облегчит работу медиков, позволит им выделять больше времени на отдых. Будем верить, что пандемия скоро закончится, мы победим вирус, в том числе благодаря вакцинации, и окружная больница начнёт работать в привычном режиме.Ирина Дружинина