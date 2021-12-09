Металлоинвест передал в старооскольский ковид-госпиталь бытовую технику

Как врач я прекрасно понимаю, что сегодня медперсонал находится на передовой. Очень надеюсь, что бытовая техника облегчит работу медиков, позволит им выделять больше времени на отдых. Будем верить, что пандемия скоро закончится, мы победим вирус, в том числе благодаря вакцинации, и окружная больница начнёт работать в привычном режиме.Ирина Дружинина