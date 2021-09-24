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Из реки в Белгородской области достали тело женщины

24 сентября 2021, 12:56
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Происшествие случилось в Чернянке. Тело обнаружили в месте, не предназначенном для купания, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

24 сентября из реки Оскол в Чернянке достали тело женщины. Труп нашли в месте, не предназначенном для купания. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

На месте работали шесть человек и три единицы техники.

С начала лета на водоёмах Белгородской области утонули 32 человека. Среди них — шестеро детей. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей во время летнего отдыха составили 175 административных материалов.

За купание в запрещённых местах в Белгородской области в 2021 году составили 271 административный материал.

Напомним, что купальный сезон в регионе завершился 26 августа.

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#Новости#МЧС#Тело#Река Оскол#Чернянка#Происшествия
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