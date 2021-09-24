Из реки в Белгородской области достали тело женщины

24 сентября из реки Оскол в Чернянке достали тело женщины. Труп нашли в месте, не предназначенном для купания. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
На месте работали шесть человек и три единицы техники.
С начала лета на водоёмах Белгородской области утонули 32 человека. Среди них — шестеро детей. За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей во время летнего отдыха составили 175 административных материалов.
За купание в запрещённых местах в Белгородской области в 2021 году составили 271 административный материал.