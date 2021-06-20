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В Белгороде проведут довыборы депутатов в городской совет

20 июня 2021, 08:01
Фото: пресс-служба администрации Белгорода
Голосование, судя по проекту решения, может состояться 19 сентября — в тот же день, когда будут выбирать губернатора Белгородской области. В Белгороде довыборы депутатов пройдут по четырём одномандатным избирательным округам.

Белгородский горсовет опубликовал проект решения, согласно которому датой дополнительных выборов депутатов горсовета по одномандатным избирательным округам № 14, 15, 25, 27 называется 19 сентября 2021 года. В этот же день, напомним, пройдут досрочные выборы губернатора Белгородской области.

Округ № 14 в горсовете ранее представлял Сергей Сиротенко. 18 сентября 2020 года депутат сложил полномочия досрочно и перешёл в областную думу. Там он теперь является заместителем председателя комитета по законодательству, местному самоуправлению и безопасности.

Депутатом от округа № 15 был Сергей Фуглаев. В апреле 2021 года он подал заявление о досрочном сложении полномочий. Его инициативу в горсовете поддержали единогласно. Сергей Фуглаев вместе со старшим братом находится под арестом до 26 июня: их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело расследует Центральный аппарат СКР.

Полномочия депутата округа № 25 Владимира Ващенко прекратили досрочно с 1 июня 2020 года. Сейчас он работает в Белгородской областной думе: является членом комитета по бюджету, финансам и земельным отношениям.

После Ващенко округ № 25 по итогам довыборов в сентябре 2020 года представлял Иван Овчинников. Однако уже в ноябре он досрочно сложил полномочия и тоже перешёл в облдуму: там он является членом комитета по социальной политике.

Наконец, округ № 27 представлял Фёдор Жерновой. Его полномочия как депутата горсовета досрочно прекращены с 18 сентября 2020 года. Он, как и его коллеги, перешёл на работу в облдуму, но уже в начале 2021 года сдал депутатский мандат.

Напомним, что дополнительные выборы в горсовет последний раз проводились 13 сентября 2020 года — одновременно с выборами депутатов облдумы седьмого созыва.

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