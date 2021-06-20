В Белгороде проведут довыборы депутатов в городской совет

Наконец, округ № 27 представлял Фёдор Жерновой. Его полномочия как депутата горсовета досрочно прекращены с 18 сентября 2020 года. Он, как и его коллеги, перешёл на работу в облдуму, но уже в начале 2021 года сдал депутатский мандат.