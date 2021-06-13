Вячеслав Гладков высказал своё мнение о матче Россия — Бельгия

Posted 13 июня 2021, 10:54
Published 13 июня 2021, 10:54
Modified 1 декабря, 08:22
Updated 1 декабря, 08:22
Своё обращение к жителям Белгородской области глава региона Вячеслав Гладков начал с итогов матча Россия — Бельгия, который состоялся в субботу, 12 июня.
Непростая, конечно, выдалась ночь для всех любителей футбола. Ещё раз убедился в том, что, если мы хотим добиться больших серьёзных результатов в регионе и стране, нужно больше заниматься детьми. Вячеслав Гладков
Глава региона заявил, что в Белгородской области необходимо развивать детский, юношеский и студенческий спорт. Перспективы развития направлений власти обсудят в ближайшее время.
12 июня вся страна с замиранием сердца следила за матчем Россия — Бельгия, который проходит в рамках «Евро-2020». В Белгороде попытались организовать общегородской просмотр игры в парке Победы, как во время чемпионата мира по футболу. Однако мэр областного центра Юрий Галдун сообщил, что эпидемиологи не разрешили организовать трансляцию матча. Белгородцы смотрели футбол на смартфонах под звуки фортепиано.
Что касается развития студенческого спорта, в начале июня глава региона Вячеслав Гладков подписал соглашение о сотрудничестве с Российским студенческим спортивным союзом.
В тот же день на «Белгород Арене» прошёл суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола. Лучшие команды со всей страны встретились на новом спортивном объекте, чтобы сразиться за звание чемпиона Лиги Белова. Тогда президент федерации баскетбола Андрей Кириленко выразил надежду на развитие спорта в Белгородской области и пообещал поддержать регион в начинаниях.