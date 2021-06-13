Вячеслав Гладков высказал своё мнение о матче Россия — Бельгия

12 июня вся страна с замиранием сердца следила за матчем Россия — Бельгия, который проходит в рамках «Евро-2020». В Белгороде попытались организовать общегородской просмотр игры в парке Победы, как во время чемпионата мира по футболу. Однако мэр областного центра Юрий Галдун сообщил, что эпидемиологи не разрешили организовать трансляцию матча. Белгородцы смотрели футбол на смартфонах под звуки фортепиано.