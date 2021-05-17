Госпрограмму по физкультуре и спорту в Белгородской области реализовали хуже других

Наталья Юрьевна [Жигалова, начальник управления физкультуры и спорта Белгородской области — прим. ред.], не зря мы тогда долго обсуждали. Те результаты, о которых сейчас Олег Васильевич [Абрамов — прим. ред.] доложил, с моей точки зрения, коррелируются с вопросами, которые у нас сейчас существуют. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области