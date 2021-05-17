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Posted 17 мая 2021, 09:17

Published 17 мая 2021, 09:17

Modified 1 декабря 2024, 08:30

Updated 1 декабря 2024, 08:30

Госпрограмму по физкультуре и спорту в Белгородской области реализовали хуже других

Госпрограмму по физкультуре и спорту в Белгородской области реализовали хуже других

17 мая 2021, 09:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
По результатам рейтинга оценки эффективности госпрограмм за 2020 год к профильному ведомству скопилось много вопросов. Департамент экономразвития региона рекомендовал управлению доработать документы и уточнить объёмы финансирования, чтобы они не расходились с законом.

В понедельник, 17 мая, замгубернатора Белгородской области — начальник департамента экономического развития Олег Абрамов отчитался о реализации государственных программ в Белгородской области в прошлом году. Как заявил чиновник, общий объём финансирования госпрограмм в 2020 году составил 166,8 млрд рублей. Сейчас в регионе реализуются проекты по 17 направлениям.

Для наглядности глава ведомства представил участникам оперативного совещания рейтинг оценки эффективности реализации госпрограмм в регионе. Оценка складывалась из достижений показателей, результата освоения средств областного и федерального бюджетов, а также реализации проектов. Лидерами стали программы, направленные на формирование современной городской среды и создание информационного общества. Последнее место заняло направление «физическая культура и спорт», набрав 8,2 балла из 10.

На основе оценок за работу над программами департамент экономразвития направил заключения ведомствам с предложениями по устранению обнаруженных недостатков. Так, управлению физкультуры до 15 июня этого года нужно уточнить объём финансирования госпрограммы для соответствия закону об областном бюджете.

Наталья Юрьевна [Жигалова, начальник управления физкультуры и спорта Белгородской области — прим. ред.], не зря мы тогда долго обсуждали. Те результаты, о которых сейчас Олег Васильевич [Абрамов — прим. ред.] доложил, с моей точки зрения, коррелируются с вопросами, которые у нас сейчас существуют. Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области

Глава региона Вячеслав Гладков поручил профильным ведомствам доложить через две недели, как они собираются исправлять ситуацию. Решения должны быть основаны на рекомендациях департамента экономразвития.

Что касается управления физкультуры и спорта, то «денежные» разговоры были в правительстве ещё на прошлой неделе. Начальник ведомства заявила, что управлению не хватает денег для обеспечения спортсменов питанием и выплаты премий. Конкретной суммы чиновница не назвала и ей сказали проработать вопрос с профильным ведомством.

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#Новости#Политика#Эксклюзив#Департамент экономического развития#Вячеслав Гладков
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