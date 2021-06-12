Матч Россия — Бельгия покажут на большом экране в парке Победы в Белгороде

12 июня в Белгороде на большом экране покажут первый матч России на чемпионате Европы по футболу. Соперником сборной станет команда из Бельгии. Матч пройдёт на «Газпром Арене».
Начало — в 22:00.
Напомним, что в 2018 году на большом экране в парке Победы показывали матчи сборной России на чемпионате мира по футболу. Первую игру пришли посмотреть больше тысячи болельщиков.
Дополнение. Позже мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил, что показа в парке Победы не будет.
К сожалению, трансляцию футбольного матча сегодня на экране в парке Победы не согласовали эпидемиологи. Приношу извинения. Бился до последнего.Юрий Галдун