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Матч Россия — Бельгия покажут на большом экране в парке Победы в Белгороде

12 июня 2021, 14:12
Фото: Евгений Грицков / ИА «Бел.Ру»
Трансляцию проведут на набережной Везёлки, сообщили в группе «Белгород — это интересно» во «ВКонтакте». Начало — в 22:00. Позже мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил, что показа всё-таки не будет.

12 июня в Белгороде на большом экране покажут первый матч России на чемпионате Европы по футболу. Соперником сборной станет команда из Бельгии. Матч пройдёт на «Газпром Арене».

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Начало — в 22:00.

Напомним, что в 2018 году на большом экране в парке Победы показывали матчи сборной России на чемпионате мира по футболу. Первую игру пришли посмотреть больше тысячи болельщиков.

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Дополнение. Позже мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил, что показа в парке Победы не будет.

К сожалению, трансляцию футбольного матча сегодня на экране в парке Победы не согласовали эпидемиологи. Приношу извинения. Бился до последнего.Юрий Галдун

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