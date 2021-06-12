Матч Россия — Бельгия покажут на большом экране в парке Победы в Белгороде

Трансляцию проведут на набережной Везёлки, сообщили в группе «Белгород — это интересно» во «ВКонтакте». Начало — в 22:00. Позже мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил, что показа всё-таки не будет.

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