Федерацию футбола Белгородской области признали одной из лучших в России

Итоги конкурса «Россия — футбольная страна!» подвели в РФС. Победителей определили в нескольких номинациях — лучшие проекты в области развития массового футбола, в том числе среди женщин, лучшая любительская футбольная лига, лидер в области развития массового футбола и лучшая региональная федерация.