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Федерацию футбола Белгородской области признали одной из лучших в России

13 мая 2021, 06:30
Фото: сайт конкурса "Россия - футбольная страна!"
Организация заняла третье место в конкурсе «Россия — футбольная страна!» Российского футбольного союза в номинации по развитию массового футбола.

Федерация футбола Белгородской области стала третьей в России по развитию массового футбола вслед за федерациями в Ростовской области и в Башкортостане.

Итоги конкурса «Россия — футбольная страна!» подвели в РФС. Победителей определили в нескольких номинациях — лучшие проекты в области развития массового футбола, в том числе среди женщин, лучшая любительская футбольная лига, лидер в области развития массового футбола и лучшая региональная федерация.

Лауреатов наградили на финальном матче Кубка России по футболу, который прошёл 12 мая. Призёры получили денежные призы и памятные награды.

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#Новости#Конкурс#Федерация футбола Белгородской области#Рфс#Спорт
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