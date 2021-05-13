Федерацию футбола Белгородской области признали одной из лучших в России

Федерация футбола Белгородской области стала третьей в России по развитию массового футбола вслед за федерациями в Ростовской области и в Башкортостане.
Итоги конкурса «Россия — футбольная страна!» подвели в РФС. Победителей определили в нескольких номинациях — лучшие проекты в области развития массового футбола, в том числе среди женщин, лучшая любительская футбольная лига, лидер в области развития массового футбола и лучшая региональная федерация.
Лауреатов наградили на финальном матче Кубка России по футболу, который прошёл 12 мая. Призёры получили денежные призы и памятные награды.