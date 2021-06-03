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В России для автомобилистов могут добавить новый штраф

3 июня 2021, 09:37
Фото: ИА «Бел.Ру»
Наказание хотят ввести за превышение допустимой средней скорости на протяжённых участках дорог. Соответствующий вопрос уже прорабатывают несколько ведомств, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Autonews.ru.

Автомобилистов хотят наказывать за превышение допустимой средней скорости на протяжённых участках дорог. По словам экспертов, необходимо, чтобы отдельная норма появилась в законодательстве.

Над этим вопросом уже работают МВД, Минюст и Минтранс. Искать нарушителей помогут автоматические дорожные комплексы.

Пока же в Кодексе об административных правонарушениях нет отдельной статьи, предусматривающей наказание за слишком быстрый проезд по отдельным участкам дороги, подконтрольным камерам.

Введение новой нормы обсуждают уже около пяти лет, однако к идее относятся неоднозначно.

Ранее МВД подготовило новый список условий, при которых нельзя пользоваться транспортом: езда летом на шипованной резине или зимой — на «лысой», отсутствие или неисправность фароочистителей, отсутствие противосолнечных козырьков и наличие плёнки на фарах. Если перечень утвердят, автомобилистов смогут штрафовать или лишать водительских прав.

Кроме этого, Минюст предлагал включить в КоАП несколько новых норм, в том числе отбирать права у водителей за три грубых нарушения ПДД в год.

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