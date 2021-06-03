В России для автомобилистов могут добавить новый штраф

Автомобилистов хотят наказывать за превышение допустимой средней скорости на протяжённых участках дорог. По словам экспертов, необходимо, чтобы отдельная норма появилась в законодательстве.
Над этим вопросом уже работают МВД, Минюст и Минтранс. Искать нарушителей помогут автоматические дорожные комплексы.
Пока же в Кодексе об административных правонарушениях нет отдельной статьи, предусматривающей наказание за слишком быстрый проезд по отдельным участкам дороги, подконтрольным камерам.
Введение новой нормы обсуждают уже около пяти лет, однако к идее относятся неоднозначно.
Ранее МВД подготовило новый список условий, при которых нельзя пользоваться транспортом: езда летом на шипованной резине или зимой — на «лысой», отсутствие или неисправность фароочистителей, отсутствие противосолнечных козырьков и наличие плёнки на фарах. Если перечень утвердят, автомобилистов смогут штрафовать или лишать водительских прав.
Кроме этого, Минюст предлагал включить в КоАП несколько новых норм, в том числе отбирать права у водителей за три грубых нарушения ПДД в год.