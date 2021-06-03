В России для автомобилистов могут добавить новый штраф

Ранее МВД подготовило новый список условий, при которых нельзя пользоваться транспортом: езда летом на шипованной резине или зимой — на «лысой», отсутствие или неисправность фароочистителей, отсутствие противосолнечных козырьков и наличие плёнки на фарах. Если перечень утвердят, автомобилистов смогут штрафовать или лишать водительских прав.