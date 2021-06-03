Паркующихся у парка Победы в Белгороде начнут штрафовать

Теперь белгородцев, которые решат припарковать свой автомобиль на входе в парк Победы, ждут неприятные последствия. Санкции для таких автомобилистов начинаются штрафом, а заканчиваются эвакуацией транспорта.
Об этом объявил мэр Белгорода Юрий Галдун. За парковку у входа владельцу автомобиля выпишут штраф в 1 тысячу рублей. Если водитель умудрится проехать по тротуару, ещё 2 тысячи рублей.
И самое страшное — эвакуация. Эвакуируют машину, если водителя не будет в это время на месте. Заметят припаркованный в неположенном месте автомобиль очень быстро. На входе в парк уже успели установить камеры. Знаки, запрещающие парковку, также готовы.