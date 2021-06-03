Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Паркующихся у парка Победы в Белгороде начнут штрафовать

3 июня 2021, 06:34
Фото: страница Юрия Галдуна во "ВКонтакте"
Санкции против паркующихся у входа в парк объявил Юрий Галдун, пишут в телеграм-канале «Мэрия Белгорода».

Теперь белгородцев, которые решат припарковать свой автомобиль на входе в парк Победы, ждут неприятные последствия. Санкции для таких автомобилистов начинаются штрафом, а заканчиваются эвакуацией транспорта.

Об этом объявил мэр Белгорода Юрий Галдун. За парковку у входа владельцу автомобиля выпишут штраф в 1 тысячу рублей. Если водитель умудрится проехать по тротуару, ещё 2 тысячи рублей.

И самое страшное — эвакуация. Эвакуируют машину, если водителя не будет в это время на месте. Заметят припаркованный в неположенном месте автомобиль очень быстро. На входе в парк уже успели установить камеры. Знаки, запрещающие парковку, также готовы.

Материалы по теме
Журналисты сравнили платные парковки в Белгороде и КурскеВ Белгороде автомобилисты стали заложниками платной парковкиБелгородцам на электромобилях могут разрешить бесплатную парковку
#Новости#Парк Победы#Парковка#Запрет#Мэр Белгорода Юрий Галдун#Новости Белгорода#Ася Дугнист#Город
Подпишитесь
Под Белгородом атаке ВСУ подвергся завод. Есть пострадавшие
Сегодня, 18:04
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46