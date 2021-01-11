В России предложили отбирать права у водителей за три грубых нарушения ПДД в год

Водителей, которых трижды за год наказывали за грубые нарушения ПДД, могут лишать прав на срок до полутора лет, пишет «Коммерсантъ». К таким нарушениям относятся превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречку, проезд на красный сигнал светофора.
Ужесточить наказание планируется для пьяных водителей, которые перевозят детей до 16 лет. Таких автомобилистов могут лишить прав на три года. Кроме этого, им придётся выплатить штраф в 50 тыс. рублей.
Водителей без ОСАГО, согласно проекту, будут привлекать к ответственности не чаще одного раза в сутки, если нарушение попало на камеру.
Нарушения, допущенные нетрезвыми пользователями электросамокатов, моноколёс, гироскутеров, хотят отнести к категории грубых. В этом случае нарушители не смогут ограничиться предупреждением и воспользоваться скидкой при уплате штрафа.