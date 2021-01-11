В России предложили отбирать права у водителей за три грубых нарушения ПДД в год

Водителей, которых трижды за год наказывали за грубые нарушения ПДД, могут лишать прав на срок до полутора лет, пишет «Коммерсантъ». К таким нарушениям относятся превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречку, проезд на красный сигнал светофора.