В лагеря и санатории просят личные данные родителей и школьника, согласие на отправку чада в здравницу, сертификат вакцинации и копию полиса обязательного медицинского страхования. Если вы хотите поехать в лагерь без «детских» прививок, то вам потребуется медотвод.
Главным документом для оформления подростка в оздоровительные учреждения является справка 079/у. Она действует в течение 90 дней с момента получения. Если ребёнок за лето хочет посетить несколько лагерей, то нужно оформлять новый документ.
Чтобы получить форму 079/у на руки пройдите общий осмотр у педиатра, который даст направления к другим специалистам. Чаще всего это:
Справка о контактах № 291 — доказательство того, что подросток не контактировал с людьми, у которых есть инфекционные заболевания. Иными словами, если в школе карантин, то вы останетесь без документа.
Получить документ можно у участкового врача по месту жительства или у врача-эпидемиолога. Отметим, форма № 291 действительна в течение трёх дней, поэтому возьмите её заблаговременно перед поездкой в здравницу.
Направления на «интимные» исследования выдаст участковый врач. Оздоровительные учреждения просят принести результаты исследований не «старше» 10 дней.
Чаще всего результаты таких исследований просят, если в оздоровительном учреждении есть плавательный бассейн.
Паспорт вакцинаций нужен для того, чтобы знать, когда и против каких заболеваний ребёнок проходил иммунизацию. В документе прописано то, как чадо реагировало на сделанные прививки и указано, когда нужно пройти ревакцинацию.
В 2021 году для посещения подростком детского лагеря не нужно сдавать тест на коронавирус. Доказательство об отсутствии COVID-19 потребуют только, если ребёнок едет в другую страну.
В Белгородской области дети перед поездкой в оздоровительные учреждения не должны проходить тестирование методом ПЦР на выявление ковида. Результаты исследования нужны только персоналу детских лагерей, например, вожатым, медикам и поварам.
В январе ИА «Бел.Ру» сообщало о том, что в Стрелецкой центральной районной больнице образовалась очередь из детей. Как оказалось, школьники пришли сдавать мазки на коронавирус. Это нужно было для поездки в санаторий Ставрополья.
Согласно федеральному закону № 157, гражданин РФ вправе сам решать, проходить вакцинацию или нет, что подтверждают адвокаты. Однако медики придерживаются мнения, что для безопасного отдыха в детском лагере нужно проходить вакцинацию.
В основном, в лагерь нужны «детские» прививки, например, от кори или краснухи. Вакцинацию от клещевого энцефалита рекомендуют регионам, где были обнаружены носители опасной инфекции. В Белгородской области такая иммунопрофилактика необязательна.
Отметим, что не всегда в здравницы нужно предъявлять справку о прививке. Можно обойтись прохождением исследования на наличие антител к вирусу, чтобы доказать, что ребёнок — не переносчик опасной заразы.
В декабре прошлого года руководитель местного управления Роспотребнадзора Елена Оглезнева сообщила, что в регионе отстают показатели по иммунизации населения и есть единичные случаи заражения корью. Однако в Белгородской области высокая «иммунная прослойка», благодаря которой с ситуацией справляются.
Прививка от кори входит в Национальный календарь вакцинаций Минздрава. Так, если у ребёнка не будет профилактических прививок, ему могут отказать в посещении образовательных организаций и оздоровительных учреждений. При получении временного отказа вы вправе предоставить справку о медицинском отводе от вакцинации (прививок) в лагерь с указанием причины.
В марте этого года стало известно, что в Белгородской области родители не хотят прививать своих детей и отказываются от диагностики туберкулёза. Заведующий центром оздоровления детей и подростков противотуберкулёзного диспансера Игорь Гринько заявил, что в 2021 году в России развито антипрививочное настроение, несмотря на обилие информации об опасном заболевании.
Что касается прививки от коронавируса, то детям её не делают. Вакцинацию от новой инфекции должен сделать персонал оздоровительного учреждения. Иными словами, если вожатый или повар не захотят пройти иммунизацию от ковида, то их попросту не допустят к работе с детьми. По данным регионального правительства, в здравницах будут работать свыше 3,5 тысяч человек.