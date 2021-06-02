Что касается прививки от коронавируса, то детям её не делают. Вакцинацию от новой инфекции должен сделать персонал оздоровительного учреждения. Иными словами, если вожатый или повар не захотят пройти иммунизацию от ковида, то их попросту не допустят к работе с детьми. По данным регионального правительства, в здравницах будут работать свыше 3,5 тысяч человек.