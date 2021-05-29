Как записать ребёнка в детский лагерь в Белгороде

Что касается детей, то как таковых ограничений в оздоровительных лагерях для школьников нет. Что касается персонала, то к работе в организациях допустят только привитых от коронавируса сотрудников. Иными словами, если вожатый или повар не захотели пройти иммунизацию, то останутся без работы. Поэтому для этой категории запрет на работу в детском лагере вполне реален из-за ковидных ограничений.