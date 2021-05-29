Как записать ребёнка в детский лагерь в Белгороде

Posted 29 мая 2021, 05:20
Published 29 мая 2021, 05:20
Modified 1 декабря, 08:41
Updated 1 декабря, 08:41
Летом родители стремятся отдалить детей от пыльного шумного города и вредного интернета. Отправить ребёнка к бабушке на деревню могут не все. Тогда на помощь мамам и папам приходят летние лагеря, где школьники вкусят прелести каникул и детства — поживут в палатке, научаться играть на гитаре, встретят ночь под отрядные песни, устроят дискотеку и много чего ещё.
Кто может записать ребёнка в лагерь через госуслуги, как приукрасить лето школьника и как запросить список оздоровительных учреждений — в материале ИА «Бел.Ру».
Заявку на получение направления в оздоровительное учреждение заполняет родитель, опекун или попечитель ребёнка старше 6 лет и не достигшего 18-ти. Такое требование выдвигает закон. Это обусловлено тем, что заявитель выступает законным представителем школьника. Поэтому у знакомой «тёти Зины» не получится записать ребёнка в загородный летний лагерь.
Самые распространённые способы оформления заявки, где вам предоставят полный список детских лагерей:
На сайте управления образования Белгорода сообщается, что старт подачи заявлений для получения путёвки в летний лагерь для детей стартовал 1 января этого года и продлился до 1 апреля. Список работающих в этом году лагерей на лето можно уточнить в администрации муниципалитета.
При этом сроки подачи заявления всегда могут сдвигаться. В каждом муниципальном образовании это определяется регламентом региона. Актуальную информацию уточните в школе, местной администрации, управлении образования или в МФЦ.
Если вы хотите попасть в школьный или трудовой лагерь, то обратитесь в школу, в которой обучается ученик.
Расценки на отдых в детских лагерях Белгородской области варьируются в зависимости от количества дней отдыха. Согласно приказу об организации досуга на летних каникулах, средняя цена путёвки в загородные «пионерские лагеря» региона из местного списка на 21 день составляет 15 393 рублей. В сумму входит страховой взнос — 50 рублей.
По информации городского управления образования, путёвка в оздоровительное учреждение (на 21 день) стоит 16 464 рубля, а в организации отдыха и досуга (на 14 дней) едва превышает 10 967 рублей.
В Белгородской области родителям предлагают заплатить за летний релакс родного чада неполную стоимость. К такой категории мам и пап относятся работники бюджетной и внебюджетной сферы. Они оплачивают не более 20% от полной стоимости. Остальные 40% платит работодатель и не более 40% выделяют из казны местного бюджета.
В Белгороде 21 день отдыха в ДОЛ стоит 16 464 рублей, а на 14 дней — 10 976 рублей. Родители заплатят только 30% полной стоимости. Это распространяется на работников бюджетной сферы и тех, кто оформил направление по программе софинансирования. В последнем случае за отдых доплачивает предприятие и казна городского бюджета.
Иными словами, мама и папа заплатят за 21 весёлый денёк ребёнка около 4000 рублей, в то время как работодатель и городской бюджет перечислят свыше 13 тысяч рублей.
Льготную путёвку в оздоровительное учреждение получают подростки, которые относятся к определённым категориям. Например, дети-инвалиды или сироты. Государство компенсирует особенным ребятам проезд до места лечения иди отдыха и всё время пребывания. Отметим, что за отдых детей страна заплатит только при наличии тяжёлого диагноза или сложной жизненной ситуации.
В этом случае законный представитель школьника подаёт заявление, а регион формирует список детей, которые нуждаются в льготах.
Полный перечень документов для бесплатного летнего релакса уточните в местном органе социальной защиты. В перечень обязательных входят:
Перед подачей заявления вместе с вашим чадом ознакомьтесь со списком ДОЛ. Перечень учреждений размещён на сайте городского или областного департамента образования. Ведомства ежегодно публикуют реестр оздоровительных организаций, которые будут работать в этом году.
Среди многообразия учреждений можно выбрать только три смены или три лагеря. Отметим, что вы вправе указать самое желаемое место для отдыха. Пожелание семьи учтут при распределении.
Здравницы делятся на места дневного пребывания, загородные, трудовые и санатории. Пройдёмся по каждому из вариантов.
Лагерь дневного пребывания. Такие оздоровительные учреждения работают в школах. Информацию о городском месте отдыха вам расскажут учителя и завучи на родительских собраниях перед летними каникулами.
В этом году в Белгородской области оздоровительная кампания в школах стартует 1 июня. В учреждениях организовано двухразовое или трёхразовое питание. Для досуга детей организации проводят конкурсы, мастер-классы, спортивные соревнования, поездки в музей и тому подобное. Со списком школьных лагерей на лето 2021 года можно ознакомиться на сайте местной администрации.
Как правило, средства в школьные лагеря поступают из бюджета муниципалитета или области. С родителей попросят деньги только за питание, поход в кино и другие развлечения.
Загородный лагерь. Учреждение работает круглосуточно. Для школьников организуют спортивно-развлекательные и образовательные мероприятия на свежем воздухе. Стоимость путёвки в такие места отдыха зависят от региона.
В таких здравницах популярно устраивать тематические смены, например, лингвистические или танцевальные. Большинству родителей это напоминает пионерские лагеря.
Так, под Белгородом в ДОЛ имени Юрия Гагарина проведут лингвистическую смену «Хогвартс», в «Сосновом бору» решили сделать упор на православии, а в «Юности» организуют краеведческую смену.
Лагерь труда и отдыха. В учреждения отправляют подростков, чтобы они порелаксировали и немного подзаработали на летних каникулах. Такие здравницы могут быть круглосуточными или дневными на базе школы или в «полевых условиях».
В Белгородской области трудовые учреждения работают при школах. В основном дети ухаживают за клумбами, убирают в кабинетах и тому подобное.
Все работы проходят с соблюдением закона. Так, дети 14-16 лет не работают дольше 2,5 часов при температуре от +25°C до +28°C, если ребёнок старше 16 лет, то он не работает свыше 3,5 часов.
Санатории. Это круглогодичная здравница для детей от 7 до 18 лет. В санаториях детей ждут оздоравливающие процедуры, прогулки на свежем воздухе и особое питание в соответствии с медицинскими показателями.
В основном направления в санатории выписывает лечащий врач, однако родители могут приобрести «билет в сказку» в розницу в любое время года. Продолжительность смен составляет 14 или 21 день.
В начале апреля глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что намерен договориться с руководством Республики Крым о выделении земли для строительства государственного детского лагеря, который будет принадлежать Белгородской области. Гладкову удалось найти компромисс с главой Республики Крым и теперь у белгородских детей появится возможность отдохнуть на Чёрном море в санатории. Учреждение на 260 мест расположится в Евпатории. Власти планируют организовать в санатории круглогодичную работу.
Чтобы записать ребёнка в ДОЛ через госуслуги, авторизуйтесь на сервисе и выберите в разделе «Услуги» пункт «Путёвки в детские лагеря, оздоровительные учреждения и компенсации за них».
Далее кликните на длинное название услуги — «Предоставление путёвок для летнего отдыха детей в лагерях, организованных общеобразовательными организациями», а после «Получить услугу». На обновлённой странице портала появится список летних оздоровительных лагерей.
Стоит отметить, что такой распорядок оформления заявки характерен не для всех регионов. При поиске такого способа в Белгородской области сервис сообщает, что «услуг не найдено» и предлагает перейти в профильные ведомства.
Белгородская область предоставляет возможность заполнения заявления иным способом — через сайты управлений образования муниципалитетов. Перейти на них можно по прикреплённой ссылке, где написано «Получить услугу».
Если в вашем регионе доступно оформление путёвки через госуслуги, то пользователь выберет, в какое место он хочет оформить заявление. В противном случае вам нужно заполнить шаблон на сайте профильного ведомства или приехать в образовательное учреждение лично.
Чтобы записать ребёнка в детский лагерь, нужно заполнить заявку, которая может показаться той ещё морокой, однако на оформление заветной «бумажки» в среднем потребуется 15 минут.
Перед началом процедуры изучите инструкцию, как записать ребёнка в лагерь и подготовьте свой паспорт и свидетельство о рождении сына или дочки.
Сначала вам нужно выбрать тип лагеря — загородный, с дневным пребыванием или санаторно-оздоровительный. Затем заполните графу с типом покупки — с частичной компенсацией за счёт субсидий или за полную стоимость.
После вам предложат на выбор три местных ДОЛ и три смены, в которых дорогое чадо хочет провести летние каникулы. Отметим, что можно ограничиться и одной сменой — две другие даются на выбор.
Следующий шаг — данные заявителя. Когда вы авторизовались на госуслугах, то пункты с фамилией, именем, отчеством, полом, датой рождения и номером СНИЛСа заполнятся автоматически. Сервис самостоятельно заполнит и графу с данными паспорта — где получили, серию, номер и дату выдачи укажут без вашего участия. Единственное, что «попросят» от вас госуслуги, то это адрес регистрации.
Затем вам нужно указать данные ребёнка — фамилию, имя, отчество, дату рождения, пол и СНИЛС. После этого выберите категорию на внеочередное право предоставления путёвки и предоставление льгот. Там следует указать, какие компенсации положены школьнику.
Далее внимательно впишите серию, номер и дату выдачи свидетельства о рождении и адрес регистрации. Также следует поставить «галочки» в пунктах места проживания ребёнка и территориальном расположении образовательного учреждения.
На этом оформление через сервис госуслуг окончено. Кликните на «Подать заявление» и ждите, пока с вами свяжутся.
Записать чадо в летний лагерь через образовательное ведомство можно дистанционно — на сайте и по старинке — от руки. Такие методы позволяют оформить направление на оздоровление, если такой возможности у региона нет на госуслугах.
Электронная подача заявки осуществляется на сайте департамента образования. Например, на портале профильного ведомства мэрии Белгорода пользователю предлагают выбрать лагерь и сразу же подать заявку через сервис муниципальных услуг. Однако так приобрести летний отдых сыну или дочке могут граждане, которые готовы заплатить полную стоимость, то есть свыше 10 или 15 тысяч рублей. Отметим, что на сайте чётко обозначены цены и список лагерей на лето.
Заполните информацию о себе и ребёнке — фамилию, имя, отчество, адрес и место регистрации. Также выберите то место отдыха, которое вам приглянулось больше всего. Далее нажмите «Получить услугу» и ждите ответа от ведомства.
Среди письменных обращений городская администрация предлагает три варианта — на полную стоимость, на оплату 30%, на софинансирование. Разберём каждое обращение конкретно.
Полная стоимость. Укажите имя начальника ведомства, а также свою фамилию, имя, отчество и адрес проживания. В самом заявлении напишите наименование понравившегося места отдыха. Далее впишите в графу цену и смену, на которую рассчитываете попасть. Обязательно поставьте дату и подпись.
В конце обращения ещё раз напишите фамилию, имя отчество, а затем поставьте дату и подпись. Это будет использовано как соглашение на обработку персональных данных.
Оплата 30%. Впишите своё имя, отчество и фамилию, а также домашний адрес, контактный телефон и место работы. В обращении укажите название ДОЛ и номер смены. Далее впишите ФИО школьника и номер образовательного учреждения. Поставьте дату и подпись.
Софинансирование. По программе частичной оплаты также укажите свои ФИО, контактные данные и место работы. В документе поясните, какой лагерь вам понравился и укажите номер школы. В конце обязательно поставьте актуальную дату написания заявления и подпись.
В Белгороде путёвки выдают с 1 апреля по 10 августа. Сами заезды в загородные лагеря регионе начнутся 1 июня. Как сообщили в департаменте образования, 712 оздоровительных учреждений примут летом 2021 года почти 120 тысяч детей.
Что касается детей, то как таковых ограничений в оздоровительных лагерях для школьников нет. Что касается персонала, то к работе в организациях допустят только привитых от коронавируса сотрудников. Иными словами, если вожатый или повар не захотели пройти иммунизацию, то останутся без работы. Поэтому для этой категории запрет на работу в детском лагере вполне реален из-за ковидных ограничений.
Мамам и папам нередко отказывают в предоставлении путёвки в здравницу. Такое происходит из-за того, что при заполнении заявки не соблюдают требования, поэтому при составлении документа, чтобы записать ребёнка в детский оздоровительный лагерь, внимательно прочитайте инструкцию. Причинами для отказа становятся: