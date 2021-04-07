Прививка от клещевого энцефалита: зачем, для кого и где сделать в Белгороде

Posted 7 апреля 2021, 14:46
Published 7 апреля 2021, 14:46
Modified 20 августа 2024, 02:25
Updated 20 августа 2024, 02:25
Клещевой энцефалит — это вирусное заболевание. Полное его название звучит как весенне-летний клещевой менингоэнцефалит, так как этому заболеванию присуща строго весенне-летняя сезонность (период активности клещей).
Заразиться им можно от иксодового клеща, если паразит укусит свою жертву. Считается, что шесть клещей из ста переносят вирусный энцефалит. Важно знать, что это животное может присосаться к вам и заразить энцефалитом через укус.
Также подхватить вирус можно при употреблении сырого молока. Он может попасть в него после массового нападения клещей на коз, коров, буйволов и овец. Самым опасным считается козье молоко. В этом случае, чтобы не заразиться пищевым путём, надо всегда кипятить молоко, так как энцефалитный вирус не устойчив к высоким температурам и антисептическим средствам.
Надо понимать, что от человека к человеку вирус передаваться не может. Но если человек всё же заразится клещевым энцефалитом, последствия могут быть страшными. Инкубационный период может продолжаться от одних суток до одного месяца, но обычно — от одной до двух недель. В это время вирус размножается в теле.
Человек может резко пожаловаться на:
При этом у заражённого могут расшириться кровеносные сосуды в глазах (хорошо видно на белке), а на теле могут появиться покраснения. Но всё вышеописанное — лишь первые признаки. Далее у пациента учащается сердцебиение, а вирус может поразить спинной и головной мозг, из-за чего больной будет испытывать боль даже от прикосновения одежды к телу, головную боль, напряжение затылочных мышц настолько, что голова будет самопроизвольно запрокидываться назад.
Но и это не всё. Иногда у такого человека появляются галлюцинации и расстройства сознания, он перестаёт ориентироваться во времени и пространстве. Может дойти даже до парализации мышц или летального исхода. Но смертельные случаи встречаются крайне редко.
Заражения клещевым энцефалитом можно избежать, если соблюдать простые правила поведения в лесах и прочих местах, где могут быть клещи:
Но самое действенное — сделать прививку, которая бывает двух типов — пассивная и активная. Пассивной иммунизацией называют введение вакцины человеку, которого уже укусил клещ и который раньше не делал прививку от этого. Активная же иммунизация проводится с людьми, которые живут на территории, где особенно много клещей, и вспышки вирусного энцефалита встречаются часто. Такую прививку ставят за месяц до начала сезона активности кровососущих.
В схеме вакцинации против клещевого энцефалита есть несколько этапов:
Прежде всего прививаться от клещевого (вирусного) энцефалита надо людям, проживающим на территории, где клещи встречаются часто, и регулярно фиксируются вспышки данного заболевания. Это, например, территория Сибири, Дальнего Востока, Китая, Монголии, лесные районы стран Восточной Европы и Скандинавского полуострова.
Если говорить конкретнее о России, то проще сказать, где существуют минимальные шансы встретить энцефалитного клеща. Прежде всего — это максимально холодные регионы, такие как Крайний север. Но даже если человек проживает на территории с низким уровнем риска, но собирается поехать на отдых в тёплый регион, ему тоже лучше пройти вакцинацию.
Что касается разрешённого для прививки возраста, то вакцинироваться можно с одного года. Другой вопрос в том, что не все вакцины подходят детям.
У вакцины от вирусного энцефалита, как и у любой другой, есть свои противопоказания. Так, прививаться нельзя беременным женщинам и аллергикам, особенно если есть аллергия на куриный белок. Противопоказана прививка и тем, кому успели ввести первую дозу вакцины и у кого она вызвала серьёзные побочные эффекты.
Людям с хроническими заболеваниями также не рекомендуют делать прививку от энцефалита. Но в этом случае есть одно «но»: если заболевание находится не в острой фазе, то вакцинироваться можно. Кроме того, вакцинация противопоказана людям с заболеваниями в фазе обострения.
Практически в любой поликлинике имеется несколько видов вакцин против клещевого энцефалита: российская, немецкая, австрийская. Все они проходят проверки на безопасность, и риска заражения после их введения нет. Разрабатывали их на основе ослабленного вируса, которого недостаточно для заражения, но достаточно для формирования иммунитета к энцефалиту.
Интересный факт — вакцины взаимозаменяемы. И если человек привился первым компонентом одного препарата, ничего страшного не будет, если вторую дозу введут другой вакциной.
В областном центре привиться от клещевого энцефалита можно в частных медицинских центрах. Цены варьируются от 950 до 1200 за одну инъекцию. Если говорить о государственных медицинских учреждениях, то вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства.
Но по данным Центра гигиены и эпидемиологии Белгорода, клещи Белгородской области не переносят энцефалит. Территория региона не эндемична по этому заболеванию.
Современные вакцины против клещевого энцефалита позволяют вести привычный образ жизни и мыться в том числе. Жёстких запретов нет. Разве что нельзя тереть место вакцинации мочалкой и расчёсывать. Однако есть и другое мнение.
Место прививки — это травмированная кожа с проколом. В отверстие могут попасть различные бактерии и вызвать воспаление. К воде это тоже относится, ведь и в ней немало микробов. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют на 1-2 дня (до того, как место инъекции затянется) отказаться от банных процедур. Но и в панику не стоит впадать, если вдруг на место вакцинации попадёт капля воды.
Если вы всё же решили выдержать 1-2 дня без ванны и душа, а на прививку попала вода, достаточно будет промокнуть влагу чистой салфеткой или платком. Но именно промокнуть, а не тереть.
После вакцинирования от вирусного энцефалита пару дней могут наблюдаться небольшие реакции. Например, место инъекции может побаливать, покраснеть и/или припухнуть. Чаще всего такое можно заметить после введения первой дозы препарата. Бороться с болью и другими описанными выше реакциями организма не стоит. Это нормально и пройдёт само спустя день или два.
Также может подняться небольшая температура — 37-37,5°С, в теле будет ощущаться слабость, может болеть голова, а реакции в месте вакцинации могут усилиться. Сбивать такую температуру не рекомендуют, но если симптомы станут слишком болезненными и будут беспокоить, а температура возрастёт до 38°С, лучше принять жаропонижающее.