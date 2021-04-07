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Posted 7 апреля 2021, 14:46

Published 7 апреля 2021, 14:46

Modified 20 августа 2024, 02:25

Updated 20 августа 2024, 02:25

Прививка от клещевого энцефалита: зачем, для кого и где сделать в Белгороде

Прививка от клещевого энцефалита: зачем, для кого и где сделать в Белгороде

7 апреля 2021, 14:46
Фото: Бел.Ру.
Клещи особенно активны в весенне-осенний период, а заражение энцефалитом может привести к поражению мозга и параличу. В этой публикации рассказываем подробнее о вирусе, кто и как может заразиться, где прививаться, какими вакцинами и многое другое.

Что такое клещевой энцефалит

Клещевой энцефалит — это вирусное заболевание. Полное его название звучит как весенне-летний клещевой менингоэнцефалит, так как этому заболеванию присуща строго весенне-летняя сезонность (период активности клещей).

Заразиться им можно от иксодового клеща, если паразит укусит свою жертву. Считается, что шесть клещей из ста переносят вирусный энцефалит. Важно знать, что это животное может присосаться к вам и заразить энцефалитом через укус.

Также подхватить вирус можно при употреблении сырого молока. Он может попасть в него после массового нападения клещей на коз, коров, буйволов и овец. Самым опасным считается козье молоко. В этом случае, чтобы не заразиться пищевым путём, надо всегда кипятить молоко, так как энцефалитный вирус не устойчив к высоким температурам и антисептическим средствам.

Надо понимать, что от человека к человеку вирус передаваться не может. Но если человек всё же заразится клещевым энцефалитом, последствия могут быть страшными. Инкубационный период может продолжаться от одних суток до одного месяца, но обычно — от одной до двух недель. В это время вирус размножается в теле.

Ежегодно от укуса клещей вирусным энцефалитом заражается...
Ежегодно от укуса клещей вирусным энцефалитом заражается.... Фото: vakcina.ru

Человек может резко пожаловаться на:

  1. Озноб;
  2. Слабость;
  3. Боль в суставах;
  4. Головную боль;
  5. Температуру (до 40°С);
  6. Рвоту (чаще у детей).

При этом у заражённого могут расшириться кровеносные сосуды в глазах (хорошо видно на белке), а на теле могут появиться покраснения. Но всё вышеописанное — лишь первые признаки. Далее у пациента учащается сердцебиение, а вирус может поразить спинной и головной мозг, из-за чего больной будет испытывать боль даже от прикосновения одежды к телу, головную боль, напряжение затылочных мышц настолько, что голова будет самопроизвольно запрокидываться назад.

Но и это не всё. Иногда у такого человека появляются галлюцинации и расстройства сознания, он перестаёт ориентироваться во времени и пространстве. Может дойти даже до парализации мышц или летального исхода. Но смертельные случаи встречаются крайне редко.

Схема вакцинации против клещевого (вирусного) энцефалита

Заражения клещевым энцефалитом можно избежать, если соблюдать простые правила поведения в лесах и прочих местах, где могут быть клещи:

  • Одеваться так, чтобы большая часть тела была закрыта одеждой;
  • Одежду можно обработать спреем от клещей;
  • Осматривать одежду и тело после прогулки;
  • Сразу же обращаться в больницу, если заметили на себе кровососущего;
  • Ни в коем случае не убирать присосавшегося клеща самостоятельно.
Как избежать укуса клеща
Как избежать укуса клеща. Фото: АиФ/Юлия Осинцева. www.rospotrebnadzor.ru

Но самое действенное — сделать прививку, которая бывает двух типов — пассивная и активная. Пассивной иммунизацией называют введение вакцины человеку, которого уже укусил клещ и который раньше не делал прививку от этого. Активная же иммунизация проводится с людьми, которые живут на территории, где особенно много клещей, и вспышки вирусного энцефалита встречаются часто. Такую прививку ставят за месяц до начала сезона активности кровососущих.

В схеме вакцинации против клещевого энцефалита есть несколько этапов:

  1. Введение первой дозы вакцины (не менее чем за месяц до начала сезона клещевой активности);
  2. Введение второй дозы вакцины (через месяц после первой дозы);
  3. Введение третьей дозы вакцины (через год после второй дозы);
  4. Ревакцинация (спустя три года после третьей дозы).

Кому из взрослых и когда нужно делать прививки от клещевого (вирусного) энцефалита

Прежде всего прививаться от клещевого (вирусного) энцефалита надо людям, проживающим на территории, где клещи встречаются часто, и регулярно фиксируются вспышки данного заболевания. Это, например, территория Сибири, Дальнего Востока, Китая, Монголии, лесные районы стран Восточной Европы и Скандинавского полуострова.

Если говорить конкретнее о России, то проще сказать, где существуют минимальные шансы встретить энцефалитного клеща. Прежде всего — это максимально холодные регионы, такие как Крайний север. Но даже если человек проживает на территории с низким уровнем риска, но собирается поехать на отдых в тёплый регион, ему тоже лучше пройти вакцинацию.

Что касается разрешённого для прививки возраста, то вакцинироваться можно с одного года. Другой вопрос в том, что не все вакцины подходят детям.

Кому категорически противопоказана прививка от клещевого энцефалита?

У вакцины от вирусного энцефалита, как и у любой другой, есть свои противопоказания. Так, прививаться нельзя беременным женщинам и аллергикам, особенно если есть аллергия на куриный белок. Противопоказана прививка и тем, кому успели ввести первую дозу вакцины и у кого она вызвала серьёзные побочные эффекты.

Людям с хроническими заболеваниями также не рекомендуют делать прививку от энцефалита. Но в этом случае есть одно «но»: если заболевание находится не в острой фазе, то вакцинироваться можно. Кроме того, вакцинация противопоказана людям с заболеваниями в фазе обострения.

Какие существуют прививки от клещевого энцефалита для взрослых

Практически в любой поликлинике имеется несколько видов вакцин против клещевого энцефалита: российская, немецкая, австрийская. Все они проходят проверки на безопасность, и риска заражения после их введения нет. Разрабатывали их на основе ослабленного вируса, которого недостаточно для заражения, но достаточно для формирования иммунитета к энцефалиту.

  1. «ЭнцеВир»: российская вакцина, которая рекомендована взрослым из-за хорошей переносимости, чего не скажешь о детях. Вводится внутримышечно.
  2. «ЭнцеВир Нео»: детская версия «ЭнцеВира». Его можно вводить детям, начиная с трёхлетнего возраста. Колется внутримышечно.
  3. «Энцепур»: вакцина родом из Германии. Рекомендуется для введения детям от года до 12 лет, но взрослые тоже могут привиться этим препаратом. Вводится внутримышечно или подкожно. Категорически запрещается колоть вакцину внутривенно. Это может вызвать сильную аллергию или даже анафилактический шок.
  4. «Клещ-Э-Вак»: произведённый в РФ препарат, подходящий даже самым маленьким – детям от 1 года. Колется только внутримышечно.
  5. «ФСМЕ-Иммун»: австрийский препарат для вакцинации против клещевого энцефалита. Может применяться как для взрослых, так и для детей от года.

Интересный факт — вакцины взаимозаменяемы. И если человек привился первым компонентом одного препарата, ничего страшного не будет, если вторую дозу введут другой вакциной.

Где в Белгороде можно сделать прививку от клещевого энцефалита

В областном центре привиться от клещевого энцефалита можно в частных медицинских центрах. Цены варьируются от 950 до 1200 за одну инъекцию. Если говорить о государственных медицинских учреждениях, то вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства.

Но по данным Центра гигиены и эпидемиологии Белгорода, клещи Белгородской области не переносят энцефалит. Территория региона не эндемична по этому заболеванию.

Можно ли мочить место прививки против энцефалита

Современные вакцины против клещевого энцефалита позволяют вести привычный образ жизни и мыться в том числе. Жёстких запретов нет. Разве что нельзя тереть место вакцинации мочалкой и расчёсывать. Однако есть и другое мнение.

Место прививки — это травмированная кожа с проколом. В отверстие могут попасть различные бактерии и вызвать воспаление. К воде это тоже относится, ведь и в ней немало микробов. Поэтому некоторые специалисты рекомендуют на 1-2 дня (до того, как место инъекции затянется) отказаться от банных процедур. Но и в панику не стоит впадать, если вдруг на место вакцинации попадёт капля воды.

Если вы всё же решили выдержать 1-2 дня без ванны и душа, а на прививку попала вода, достаточно будет промокнуть влагу чистой салфеткой или платком. Но именно промокнуть, а не тереть.

Температура после прививки от клещевого энцефалита

После вакцинирования от вирусного энцефалита пару дней могут наблюдаться небольшие реакции. Например, место инъекции может побаливать, покраснеть и/или припухнуть. Чаще всего такое можно заметить после введения первой дозы препарата. Бороться с болью и другими описанными выше реакциями организма не стоит. Это нормально и пройдёт само спустя день или два.

Также может подняться небольшая температура — 37-37,5°С, в теле будет ощущаться слабость, может болеть голова, а реакции в месте вакцинации могут усилиться. Сбивать такую температуру не рекомендуют, но если симптомы станут слишком болезненными и будут беспокоить, а температура возрастёт до 38°С, лучше принять жаропонижающее.

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