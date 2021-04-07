Прививка от клещевого энцефалита: зачем, для кого и где сделать в Белгороде

Надо понимать, что от человека к человеку вирус передаваться не может. Но если человек всё же заразится клещевым энцефалитом, последствия могут быть страшными. Инкубационный период может продолжаться от одних суток до одного месяца, но обычно — от одной до двух недель. В это время вирус размножается в теле.