Под Белгородом завели уголовное дело из-за оплаты капремонта, которого нет

Так, Шебекинский межрайонный прокурор выяснил, что МКУ «УКС Шебекинского городского округа» заплатило 1,4 млн рублей ООО «СК «ИнвестПромэлит» за невыполненные работы. За эти деньги компания должна была установить металлическое ограждение и выполнить монтаж малых архитектурных форм в ходе капремонта стадиона в селе Ржевка. Теперь по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).