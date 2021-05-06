Под Белгородом завели уголовное дело из-за оплаты капремонта, которого нет

Прокуроры десяти муниципалитетов области, в том числе Белгорода, Новооскольского горокруга, Белгородского, Вейделевского, Ракитянского районов, выявили нарушения в ходе надзорных мероприятий. Где-то правовые акты не соответствовали закону, где-то нарушалось земельное и антимонопольное законодательство, не соблюдались сроки возведения социально значимых объектов, качество их ремонта.
Так, Шебекинский межрайонный прокурор выяснил, что МКУ «УКС Шебекинского городского округа» заплатило 1,4 млн рублей ООО «СК «ИнвестПромэлит» за невыполненные работы. За эти деньги компания должна была установить металлическое ограждение и выполнить монтаж малых архитектурных форм в ходе капремонта стадиона в селе Ржевка. Теперь по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Также прокуроры вскрыли нарушения порядка размещения заказчиками в ЕИС сведений об исполнении контрактов и их оплате. В связи с вышеописанным были внесены представления, а начальника ОГБУ «Управление капитального строительства области» и ещё четверых должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
ИА «Бел.Ру» напоминает, что 1 мая стало известно о похожем нарушении: областное управление капитального строительства оплатило работы на строящемся футбольном манеже до их завершения. Из-за этого возбудили два уголовных дела по ст. 159, 285 УК РФ. Предварительно сообщают, что бюджету нанесён ущерб в размере 133 млн рублей.