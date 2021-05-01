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В Белгороде расследуют два уголовных дела из-за нарушений на футбольном манеже

1 мая 2021, 07:00
Фото: прокуратура Белгородской области
Прокуратура Белгорода выяснила, что областное управление капитального строительства оплатило работы на строящемся футбольном манеже до их завершения.

В ходе проверки ведомство установило, что на строящемся объекте не установили воздухоопорное сооружение для укрытия футбольного поля. Но работы подрядчику оплатили в полном объёме.

По факту выявленных нарушений возбуждены два уголовных дела по ст. 159, 285 УК РФ. Сумма нанесённого бюджету ущерба оценивается в 133 млн рублей.

Крытый футбольный манеж строят в Белгороде на улице Белинского по нацпроекту «Демография». Его стоимость оценивают в 272 млн рублей. Сдать его должны до конца года.

Ещё одно нарушение прокуратура нашла в мкрн Разумное-71 Белгородского района. Здесь контракт на строительство школы заключили с организацией, которая не могла быть допущена к участию в аукционе.

Также два уголовных дела возбуждены по фактам нарушений, которые прокуратура обнаружила при строительстве школы в мкрн Таврово-10 Белгородского района. Здание приняли с техническими дефектами и преждевременно.

Уголовные дела завели по ст. 159, 238 УК РФ «Мошенничество, выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Напомним, ранее в Таврово-10 обнаружили новый садик с негерметичной крышей.

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