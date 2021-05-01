В Белгороде расследуют два уголовных дела из-за нарушений на футбольном манеже

В ходе проверки ведомство установило, что на строящемся объекте не установили воздухоопорное сооружение для укрытия футбольного поля. Но работы подрядчику оплатили в полном объёме.
По факту выявленных нарушений возбуждены два уголовных дела по ст. 159, 285 УК РФ. Сумма нанесённого бюджету ущерба оценивается в 133 млн рублей.
Крытый футбольный манеж строят в Белгороде на улице Белинского по нацпроекту «Демография». Его стоимость оценивают в 272 млн рублей. Сдать его должны до конца года.
Ещё одно нарушение прокуратура нашла в мкрн Разумное-71 Белгородского района. Здесь контракт на строительство школы заключили с организацией, которая не могла быть допущена к участию в аукционе.
Также два уголовных дела возбуждены по фактам нарушений, которые прокуратура обнаружила при строительстве школы в мкрн Таврово-10 Белгородского района. Здание приняли с техническими дефектами и преждевременно.
Уголовные дела завели по ст. 159, 238 УК РФ «Мошенничество, выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».