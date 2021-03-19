Когда снимут ограничения по коронавирусу в Белгородской области

Также в регионе работает «Электронный рецепт». Это приложение, в котором будут сохраняться рецепты врачей. Благодаря ему больше не надо разбирать непонятные каракули на бумаге. Но в коронавирусных условиях важно другое — теперь рецепт можно продлить дистанционно. Для этого нужно сходить к врачу и попросить рецепт именно в электронном виде. Затем — скачать мобильное приложение «Электронный рецепт» и авторизоваться через «Госуслуги». Только после этого за неделю до окончания срока действия прежнего рецепта можно будет его продлить. Особенно это касается пациентов с хроническими заболеваниями.