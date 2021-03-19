Когда снимут ограничения по коронавирусу в Белгородской области

Posted 19 марта 2021, 07:17
Published 19 марта 2021, 07:17
Modified 20 августа 2024, 00:29
Updated 20 августа 2024, 00:29
Маски, перчатки, ограничение на проведение мероприятий и прочие запреты за год изрядно поднадоели всем, в том числе белгородцам. При любом удобном случае СМИ и местные жители интересуются, когда региону ожидать снятия ограничений.
11 марта на пресс-конференции врио губернатора Вячеслав Гладков ответил, что новых послаблений можно ждать уже в мае нынешнего года. Глава имел в виду ношение масок. Но о полном снятии ограничений говорить пока рано. Важные пункты в этом деле — коллективный иммунитет и вакцинация против коронавируса.
А пока в области до 29 марта продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. Его ввели ещё в ноябре, чтобы обезопасить группу риска. Пожилым жителям региона разрешено выходить из дома только в ближайший магазин или аптеку, к врачу, для выгула собак, выноса мусора и занятий спортом.
Кроме того, в области пока нельзя проводить концерты, дискотеки и прочие массовые мероприятия. Хотя о послаблении этого пункта в конце февраля задумались местные чиновники. 2 марта замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Лариса Пузанова сказала, что ведомство рассмотрит вопрос о снятии ограничений на посещение культурно-досуговых мероприятий. Главное условие — наполняемость не более 70% и ношение масок.
Но спустя пару недель Пузанова заявила, что ограничительные меры пока лучше сохранить. Заболеваемость по COVID-19 снижается, зато возрастает по ОРВИ. По мнению социалиста, сейчас важно следовать установленным в Белгородской области правилам и продолжать работу по вакцинации населения.
Также в регионе с весны 2020 года в закрытом режиме работают социальные учреждения. Сотрудники интернатов, домов престарелых, психоневрологических диспансеров вынуждены буквально жить на работе, чтобы не допустить заноса инфекции в учреждение: работают по 14 дней, а потом приходит другая смена сотрудников. Но и это не гарантирует полную безопасность. В конце января 2021 года коронавирус выявили у постояльцев и работников Ливенского психоневрологического интерната.
Но не всё так плохо в Белгородской области. Часть ограничений успели снять или смягчить. Например, в регионе сначала разрешили работу общепита, но только до 23:00 (ранее функционировали лишь ресторанчики и кафе, которые развозили заказы на дом). Но уже 1 февраля Вячеслав Гладков сообщил о том, что места общественного питания и развлекательные заведения могут работать по ночам.
Кроме того, белгородцам обязательно нужно носить только маски. На перчатки это не распространяется: носит тот, кто хочет.
Что касается развлечений, в Белгороде и по области работают театры и кинотеатры. Единственное, должны быть соблюдены правила: носить маски, соблюдать дистанцию, наполняемость залов не должна превышать 50%, а в зданиях должны быть дезинфицирующие средства. Кинотеатры стали принимать зрителей ещё в августе прошлого года. Также в регионе почти год работают ТЦ и ТРЦ (тоже с рядом ограничительных мер). С момента, как их открыли, вышеуказанные заведения больше не закрывали массово. Иногда правоохранительные органы наказывали лишь отдельные организации, которые допускали какие-либо нарушения эпидемиологических норм.
Стоит отметить, что спад заболеваемости в Белгородской области позволил перевести некоторые медицинские учреждения в привычный режим работы. В период пандемии они функционировали в качестве COVID-центров и COVID-госпиталей. Например, горбольница № 2 в Белгороде и детская областная больница. К 12 марта в Белгородской области из 13 медучреждений для лечения от коронавируса продолжили работать лишь девять.
Известно, что в Москве и Московской области даже при активном масочном режиме также работают кафе, рестораны, ТРЦ, кино и театры. От Белгородчины столица отличается только тем, что в Москве уже сняли ограничения для людей старше 65 лет. Им больше не надо сидеть дома или ограничивать нахождение на улице походом в аптеку. Режим носит больше рекомендательный характер, но никак не обязательный. Там снова активировали социальные карты для пенсионеров.
Также москвичам с хроническими болезнями необязательно работать удалённо, хоть власти и рекомендуют им без необходимости не выходить в офисы.
В соседней Воронежской области в конце января губернатор разрешил работу парков аттракционов, фуд-кортов, но, как и в кино или театрах, должна быть выдержана социальная дистанция, между столами в общепитах — расстояние не менее 1,5 метров, а лучше — защитные экраны. Воронежцы 65+, кстати, с 12 марта тоже не ограничены обязательной самоизоляцией. Разве что работать они по-прежнему должны на удалёнке.
С 15 марта этот же пункт о пенсионерах коснулся и курян. Оставаться дома должны лишь люди 65+, у которых имеется ряд хронических заболеваний. Даже студенты Курской области с 8 февраля вышли на обучение в оффлайне. Здесь также работают парки, театры, кинотеатры, торговые центры, спортивные учреждения. Болельщикам даже разрешили присутствовать на играх профессиональных клубов, и при условии 50% наполняемости зала разрешили концерты.
Масочный режим в Белгородской области исчезнет ещё нескоро. И хоть точных дат пока не называют, по словам замначальника департамента здравоохранения региона, маски станут последней противоэпидемиологической мерой, которую отменят. Для этого нужно провакцинировать минимум 60% населения области, чтобы сформировался коллективный иммунитет.
Однако глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что, возможно, маски удастся снять уже в мае, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предположительным месяцем возвращения к привычной жизни называет август 2021 года.
Напомним, что правило о ношении масок могут нарушать лишь роженицы. Главный акушер России Лейла Адамян уточняла, что рожать в масках должны лишь заражённые коронавирусом женщины, и то во время потуг её разрешили снимать. Других же будущих мам не могут заставлять находиться в маске в родильном зале.
И хоть главный санитарный врач страны Анна Попова продлила действие противоэпидемиологических правил «Профилактика коронавирусной инфекции» до 1 января 2022 года, регионы вправе сами принимать решение в зависимости от показателей на местах.
Перчатки же, как мы писали ранее, не являются обязательным средством индивидуальной защиты. В регионе их могут носить по желанию, в отличие от масок.
Все учреждения потихоньку открываются, снимают всё больше ограничений. Но в полной мере работать, как прежде, заведения и предприятия уже не смогут. Пока сохраняется требование к обработке помещений, наличию в них антисептиков и различных дезинфицирующих средств и выдерживанию соцдистанции. Например, между столами в кафе и ресторанах должна быть дистанция не менее 1,5 метров, а в театрах и кинотеатрах должны рассаживать людей через одного.
Также работники и посетители как государственных, так и частных предприятий должны быть в масках. А сотрудников в возрасте 65+ просили переводить на удалённую работу, чтобы максимально обезопасить людей из группы риска.
Также учреждения обязали разобщить потоки людей и организовать разные входы и выходы из здания там, где этого ранее не было. Например, в поликлиниках открыли вторые двери, которые ране были закрыты, обозначили их соответствующими табличками «Вход» и «Выход», а в тамбуре разделили пути ограничительными лентами или любыми другими ограждениями. Та же ситуация в супермаркетах, ТЦ и ТРЦ.
В общественном транспорте Белгорода и области ношение масок — обязательное условие. Об этом людей предупреждают информационные наклейки и голосовое сопровождение. Причём это касается и водителей. За нахождение на рабочем месте без маски их штрафуют, а за повторное нарушение — увольняют.
Что касается пассажиров, перевозчик может отказать им в поездке, если те находятся в автобусе или троллейбусе без средств индивидуальной защиты (СИЗ). То же самое касается и такси.
Для контроля за соблюдением этого правила в общественный транспорт на любой остановке могут войти работники, уполномоченные проверять наличие маски и оплату проезда. Белгородцам без СИЗов выписывают штрафы.
Если говорить об обязательных тестах, то они касаются лишь нескольких категорий граждан. Так, тесты на коронавирус должны сдавать те, кто ездит в командировки между городами или работает вахтовым методом.
Также тестирование обязательно для белгородцев, выезжавших за границу. По возвращении в РФ они должны заполнить анкету в самолёте и прикрепить её в личном кабинете на госуслугах. Также туристы обязаны сдать тест на COVID-19 и предоставить результаты в трёхдневный срок. В противном случае их ждёт штраф от 15 000 до 40 000 рублей.
Что касается больничных и посещения врачей, коронавирус также внёс свои коррективы. В Белгородской области появилась телемедицина. Благодаря ей пациенты с некритическими случаями могут не ходить лишний раз по медучреждениям. Есть возможность записаться на приём к врачу онлайн: консультация пройдёт по переписке, в аудио- или видеоформате.
Также в регионе работает «Электронный рецепт». Это приложение, в котором будут сохраняться рецепты врачей. Благодаря ему больше не надо разбирать непонятные каракули на бумаге. Но в коронавирусных условиях важно другое — теперь рецепт можно продлить дистанционно. Для этого нужно сходить к врачу и попросить рецепт именно в электронном виде. Затем — скачать мобильное приложение «Электронный рецепт» и авторизоваться через «Госуслуги». Только после этого за неделю до окончания срока действия прежнего рецепта можно будет его продлить. Особенно это касается пациентов с хроническими заболеваниями.