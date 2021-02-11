В белгородской больнице от коронавируса скончался москвич

Всего за сутки в статистику умерших попали шесть человек, а число заболевших в регионе увеличилось на 162. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 49 пациентов с ковидом, сообщили в областном оперштабе.

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