В белгородской больнице от коронавируса скончался москвич

В Белгородской области скончались ещё шесть заражённых COVID-19 человек. Умершие:
Общее число жертв в регионе увеличилось до 426.
Выздоровели от коронавируса ещё 224 пациента, всего — 24 594. В больницах лечатся 1029 человек. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 49 заболевших.
За минувшие сутки в Белгородской области заражённых стало больше на 162 человека. Наибольший прирост показали Белгород (+53), Старооскольский (+32), Губкинский (+19) и Алексеевский (+10) горокруга. Новых заболевших, согласно статистике, нет в Борисовском, Корочанском и Чернянском районах. В остальных муниципалитетах — меньше десяти заражённых за день.
Всего в регионе на 11 февраля зарегистрировали 29 280 случаев заболевания.
По данным федерального штаба, в России за сутки прибавилось 15 038 заражённых, 21 961 выздоровевший пациент, а также 553 умерших.
С начала пандемии в стране выявили 4 027 748 заболевших. Выписали по выздоровлении 3 538 422 пациента, скончались 78 687.