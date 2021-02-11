Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В белгородской больнице от коронавируса скончался москвич

11 февраля 2021, 09:12
Фото: ИА «Бел.Ру»
Всего за сутки в статистику умерших попали шесть человек, а число заболевших в регионе увеличилось на 162. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 49 пациентов с ковидом, сообщили в областном оперштабе.

В Белгородской области скончались ещё шесть заражённых COVID-19 человек. Умершие:

  • две жительницы Белгорода 1946 и 1947 г. р. (горбольница № 2);
  • житель Белгородского района 1938 г. р. (горбольница № 2);
  • житель Москвы 1956 г. р. (горбольница № 2);
  • житель Белгорода 1936 г. р. (детская областная больница);
  • жительница Красногвардейского района 1971 г. р. (Красногвардейская ЦРБ).

Общее число жертв в регионе увеличилось до 426.

Выздоровели от коронавируса ещё 224 пациента, всего — 24 594. В больницах лечатся 1029 человек. В тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 49 заболевших.

За минувшие сутки в Белгородской области заражённых стало больше на 162 человека. Наибольший прирост показали Белгород (+53), Старооскольский (+32), Губкинский (+19) и Алексеевский (+10) горокруга. Новых заболевших, согласно статистике, нет в Борисовском, Корочанском и Чернянском районах. В остальных муниципалитетах — меньше десяти заражённых за день.

Всего в регионе на 11 февраля зарегистрировали 29 280 случаев заболевания.

По данным федерального штаба, в России за сутки прибавилось 15 038 заражённых, 21 961 выздоровевший пациент, а также 553 умерших.

С начала пандемии в стране выявили 4 027 748 заболевших. Выписали по выздоровлении 3 538 422 пациента, скончались 78 687.

Материалы по теме
Иконников: Температура и кашель — это не побочные эффекты прививки от коронавирусаВячеслав Гладков рассказал об ощущениях после вакцинации от коронавирусаБелгородке выдали справку об отсутствии коронавируса на транслите
#Новости#COVID-19#Белгород#Москва#Коронавирус#Белгородская область#Статистика#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18