Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вячеслав Гладков рассказал об ощущениях после вакцинации от коронавируса

9 февраля 2021, 10:00
Фото: ИА «Бел.Ру»
Острой реакции организма не последовало — врио губернатора пожаловался только на небольшую боль в месте укола. Гладков сделал прививку накануне — 8 февраля.

Своими впечатлениями глава региона поделился в телеграм-канале «Настоящий Гладков». По словам врио губернатора, за сутки он даже не вспомнил, что сделал прививку, так как «никаких болезненных ощущений и повышения температуры» у него не было.

Гладков пожаловался только на небольшую боль в месте укола. Однако глава региона надеется, что это скоро пройдёт.

В конце поста врио губернатора вновь обратился к белгородцам с призывом сделать прививку.

Ещё раз призываю всех вакцинироваться — это единственный вариант победить в войне с коронавирусом и наконец вернуться к нормальной жизни. Все, мне кажется, устали от ограничений в театрах, кино, музеях, при занятиях спортом. Все испытывают большой дискомфорт, но я убеждён, что у нас получится всё наладить!Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков сделал прививку 8 февраля. Своей очереди врио губернатора ждал с 12 января.

9 февраля провакцинировался мэр Белгорода Юрий Галдун. В полку привитых уже значатся бывшая начальница депздрава Наталия Зубарева, гендиректор ЕТК Александр Васильченко и часть сотрудников компании, некоторые депутаты облдумы.

Глава регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников сообщил, что кашель и повышение температуры, которые могут возникнуть после вакцинации, — это не побочные эффекты, а реакция организма. При этом недомогание должно пройти в течение двух дней.

Материалы по теме
Вячеслав Гладков с семьёй провакцинируется от коронавирусаВячеслав Гладков привился от коронавируса
#Новости#Коронавирус#Прививка#Вячеслав Гладков#Вакцинация#Губернатор#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18