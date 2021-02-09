Вячеслав Гладков рассказал об ощущениях после вакцинации от коронавируса

Ещё раз призываю всех вакцинироваться — это единственный вариант победить в войне с коронавирусом и наконец вернуться к нормальной жизни. Все, мне кажется, устали от ограничений в театрах, кино, музеях, при занятиях спортом. Все испытывают большой дискомфорт, но я убеждён, что у нас получится всё наладить!Вячеслав Гладков