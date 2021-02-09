Вячеслав Гладков рассказал об ощущениях после вакцинации от коронавируса

Своими впечатлениями глава региона поделился в телеграм-канале «Настоящий Гладков». По словам врио губернатора, за сутки он даже не вспомнил, что сделал прививку, так как «никаких болезненных ощущений и повышения температуры» у него не было.
Гладков пожаловался только на небольшую боль в месте укола. Однако глава региона надеется, что это скоро пройдёт.
В конце поста врио губернатора вновь обратился к белгородцам с призывом сделать прививку.
Ещё раз призываю всех вакцинироваться — это единственный вариант победить в войне с коронавирусом и наконец вернуться к нормальной жизни. Все, мне кажется, устали от ограничений в театрах, кино, музеях, при занятиях спортом. Все испытывают большой дискомфорт, но я убеждён, что у нас получится всё наладить!Вячеслав Гладков
9 февраля провакцинировался мэр Белгорода Юрий Галдун. В полку привитых уже значатся бывшая начальница депздрава Наталия Зубарева, гендиректор ЕТК Александр Васильченко и часть сотрудников компании, некоторые депутаты облдумы.
Глава регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников сообщил, что кашель и повышение температуры, которые могут возникнуть после вакцинации, — это не побочные эффекты, а реакция организма. При этом недомогание должно пройти в течение двух дней.