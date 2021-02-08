Иконников: Температура и кашель — это не побочные эффекты прививки от коронавируса

Андрей Александрович объяснил, что «побочек» после вакцинации от новой инфекции не наблюдалось. По крайней мере, он о таких не знает. Максимум, что могут наблюдать у себя некоторые привитые, — это реакции на вакцинацию. К таким относится температура, кашель, болезненность в месте ввода вакцины. Такие симптомы проявляются у 20% привитых, но они проходят в течение двух дней. А побочный эффект, уточнил чиновник, — это осложнение какого-либо заболевания или если бы вакцина вызвала то заболевание, которого не было раньше.