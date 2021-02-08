Иконников: Температура и кашель — это не побочные эффекты прививки от коронавируса

8 февраля на брифинге по коронавирусу журналисты обсуждали с начальником департамента здравоохранения Белгородской области Андреем Иконниковым вопросы коечного фонда в регионе, статистические данные по заболевшим, самоизолированным и выздоровевшим. Затронули тему вакцинации против COVID-19 и побочных эффектов.
Андрей Александрович объяснил, что «побочек» после вакцинации от новой инфекции не наблюдалось. По крайней мере, он о таких не знает. Максимум, что могут наблюдать у себя некоторые привитые, — это реакции на вакцинацию. К таким относится температура, кашель, болезненность в месте ввода вакцины. Такие симптомы проявляются у 20% привитых, но они проходят в течение двух дней. А побочный эффект, уточнил чиновник, — это осложнение какого-либо заболевания или если бы вакцина вызвала то заболевание, которого не было раньше.
Серьёзных жалоб, насколько я знаю, не поступало. Во всяком случае, я думаю, мы бы об этом уже все знали. Потому что 36 000 человек сделали прививку только в Белгородской области. А по всей стране таких сколько! Я тоже успел привиться двумя дозами, и всё нормально. Андрей Иконников, начальник департамента здравоохранения Белгородской области
Глава депздрава сообщил, что к 8 февраля первым компонентом привились 36 593 человека, а полностью завершили вакцинацию двумя компонентами — 2253. 40 216 человек со всей области уже записались на прививку против коронавируса. В пятницу регион получил очередной транш с вакциной на 11 340 пациентов. Освоить её полностью планируют до конца этой недели.
Напомним, что привиться успели глава региона Вячеслав Гладков, председатель комитета Белгородской областной думы Фёдор Сулим, депутат Владимир Евдокимов, замгубернатора Наталия Зубарева, её родители и многие другие известные по области личности.
Ранее сообщали, что делать прививки могут и на дому, если это необходимо. Речь идёт о маломобильных белгородцах. Кроме того, люди с хроническими заболеваниями, к примеру, с сахарным диабетом, тоже могут вакцинироваться. Но перед этим необходима консультация у врача. Противопоказания относятся только к людям до 18 лет, с хроническими заболеваниями в состоянии обострения, беременным и кормящим женщинам, онкобольным, пациентам с аутоиммунными заболеваниями и тяжёлыми аллергическими реакциями.