Приговор экс-полицейскому за покушение на получение взятки в 1,3 млн вступил в силу

В августе 2020 года Белгородский районный суд признал Сергея Мартышова виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере по ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 2,6 млн рублей. Кроме этого, мужчина не сможет восемь лет занимать должности в государственных и муниципальных органах.