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Приговор экс-полицейскому за покушение на получение взятки в 1,3 млн вступил в силу

28 января 2021, 13:27
Фото: пресс-служба Белгородского районного суда
Бывшего оперуполномоченного Сергея Мартышова задержали в 2019-м, спустя год суд вынес ему наказание. По итогам апелляции приговор в части оправдания отменён — дело передали на новое разбирательство.

Известно, что в сентябре 2019 года бывший сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД планировал получить взятку в 1,3 млн рублей. Эту сумму он запросил за непроведение проверки в строительной компании. Деньги экс-полицейский так и не получил — его задержали сотрудники региональной ФСБ.

В августе 2020 года Белгородский районный суд признал Сергея Мартышова виновным в покушении на получение взятки в особо крупном размере по ч. 3 ст. 30 и ч. 6 ст. 290 УК РФ. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 2,6 млн рублей. Кроме этого, мужчина не сможет восемь лет занимать должности в государственных и муниципальных органах.

Согласно апелляционному постановлению Белгородского областного суда, наказание в части осуждения за покушение на получение взятки осталось без изменений. Приговор в этой части вступил в законную силу.

Однако в части оправдания по обвинению в превышении должностных полномочий приговор отменили. Уголовное дело передали на новое разбирательство в Белгородский районный суд. Слушание назначено на 1 февраля 2021 года.

Ранее стало известно, что Сергея Мартышова задержали после обращения бизнесмена Павла Тапашиди. По его же обращению под уголовное дело попал и экс-глава Белгородского района Анатолий Попков.

Как сообщает «МБХ медиа», Мартышов дважды не находил состава преступления в действиях сомнительных строительных компаний, которые выигрывали тендеры на капремонт в госучреждениях региона. Юрист Евгений Соколов обжаловал отказы экс-полицейского в суде, а прокуратура дважды отменяла постановления бывшего правоохранителя.

«Засветился» Мартышов и в истории с квартирно-кредитными аферистами. В марте 2017 года он отказал в возбуждении уголовного дела по коллективному обращению пострадавших. В отношении бывшего полицейского проводили доследственную проверку, но к дисциплинарной ответственности мужчину не привлекли.

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