В кредитной афере с квартирами в Белгородской области замешан бывший правоохранитель

Чтобы добиться справедливости, потерпевшие несколько лет подряд обращались в полицию, прокуратуру, к депутатам и уполномоченному по правам человека в регионе. Один из полицейских — старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергей Мартышов. Он отказался возбудить уголовное дело. Как сообщили в региональном управлении МВД, в отношении бывшего сотрудника Мартышова проводили доследственную проверку в рамках данного уголовного дела. Но к дисциплинарной ответственности его не привлекли. Тем не менее он уже получил восемь лет тюрьмы за взятку по другому делу. Мартышов покрывал преступников, которые проворачивали аферы в строительной сфере.