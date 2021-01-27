В кредитной афере с квартирами в Белгородской области замешан бывший правоохранитель

Напомним, 18 января на сайте ИА «Бел.Ру» вышел материал о том, как 17 собственников квартир в Белгородской области остались без жилья из-за квартирно-кредитных аферистов. История началась ещё в 2013–14 годах, но только в 2020 году восторжествовало правосудие.
Чтобы добиться справедливости, потерпевшие несколько лет подряд обращались в полицию, прокуратуру, к депутатам и уполномоченному по правам человека в регионе. Один из полицейских — старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции Сергей Мартышов. Он отказался возбудить уголовное дело. Как сообщили в региональном управлении МВД, в отношении бывшего сотрудника Мартышова проводили доследственную проверку в рамках данного уголовного дела. Но к дисциплинарной ответственности его не привлекли. Тем не менее он уже получил восемь лет тюрьмы за взятку по другому делу. Мартышов покрывал преступников, которые проворачивали аферы в строительной сфере.
Что касается непосредственных участников аферы Константина Алексеева, Игоря Мангояна и Дениса Мартынова, в начале 2020 года их заключили под стражу. Общий ущерб оценивается в сумму свыше 30 млн рублей. Двум организаторам аферы Мангояну и Мартынову уже вынесли приговор в Свердловском суде Белгорода: первый в июне этого года получил два года в колонии-поселении с ограничением свободы на срок один год, а второй в июле — три года в исправительной колонии общего режима.
Судебный процесс по делу третьего фигуранта Константина Алексеева до сих пор идёт в Свердловском суде. Подробнее читайте в материале.
Как сообщили журналистам ИА «Бел.Ру» в региональном управлении МВД, Мартынов в списках личного состава ведомства не значится, а вот Мангоян проходил службу в органах внутренних дел с 14 августа 1996 года по 28 мая 2007 года, а с 30 октября 2006 года замещал должность начальника отделения участковых уполномоченных милиции отдела милиции № 6 УВД по г. Белгороду. В 2007 году он уволился из органов внутренних дел по собственному желанию.
В региональной прокуратуре ИА «Бел.Ру» рассказали, что до вынесения итогового судебного решения по уголовному делу оценка хода и результатов судебного процесса преждевременна.