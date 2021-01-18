Как белгородцы стали бездомными из-за квартирно-кредитных аферистов

Владимир Колесников стал бомжом и четыре года жил в гараже без всяких удобств, заболел и умер после операции по удалению грыжи. Дочь Владимира Колесникова Ирина Лепендина рассказала ИА «Бел.Ру», что её отец не сразу сообщил о том, что стал бездомным. По словам Ирины, отец уже давно вёл себя очень странно: рассказывал, что слышит голоса, отказывался общаться с родственниками. Мужчина ушёл из семьи, когда Ирине было 16 лет, и надолго исчез из её жизни. Он не открывал двери, когда Ирина и её сестра приходили к нему домой, но спустя несколько лет вдруг вышел на связь и стал иногда общаться с детьми. Пройти обследование у психиатра он отказывался, потому сейчас доказать, что он мог быть недееспособным, и на этом основании отменить сделку уже невозможно. Несколько лет работал подсобным рабочим, а потом уволился. Жил на средства от продажи двух дач, а потом пошёл за кредитом к мошенникам. Он, по мнению дочери, понимал реальную стоимость вещей, продал дачи по рыночным ценам и очень сожалел, что подписал договор с аферистами и лишился квартиры из-за небольшой суммы. Владимир Колесников взял у мошенников всего 150 тысяч рублей, а двухкомнатная квартира без ремонта в старом доме стоила свыше 2 млн. Дочь Колесникова считает, что непорядочные владельцы фирмы по выдаче займов воспользовались его состоянием и убедили подписать договор. Квартиру быстро продали, а мужчину выселили. Он рассказал родственникам о случившемся примерно через год и просил, чтобы они не вмешивались, иначе их якобы могут убить. Владимир Колесников, по словам дочери, боялся Константина Алексеева и нового хозяина квартиры. Но дочь убедила его бороться за свои права и написала заявления в полицию и прокуратуру. Сначала Владимир снимал комнату, а потом перебрался в гараж, где не было ни водопровода, на канализации, из удобств лишь умывальник и ведро. Дочь жила у родителей мужа, своего жилья у неё на тот момент не было.