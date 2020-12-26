В Белгороде назвали сроки ввода новой транспортной сети и перенесли обсуждение Щорса

На прямой линии мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил, что окончательный срок ввода новой транспортной сети будет известен не ранее чем 5−10 февраля. Пока предварительной датой запуска называют 1 апреля.
Сейчас же в городе работают над тем, чтобы обеспечить расстояние не более 500 метров между остановками в черте города и создать условия для нормативной наполняемости автобусов.
Вся сеть, по словам градоначальника, сильно изменится. Появится девять типов маршрутов: подвозящие, социальные, летние, дачные и т. д. Заработает система бесплатных пересадок в течение 45 минут (при оплате банковской картой).
Новую маршрутную сеть в первую очередь запустят на проспекте Богдана Хмельницкого и улице Щорса.
Минздрав сообщил, что вакцина «Спутник V» безопасна для пенсионеров и пожилых людей теперь тоже будут прививать. Возраст старше 60 лет по итогам испытаний исключили из списка противопоказаний к процедуре.
В то же время для несовершеннолетних вакцина всё ещё запрещена.
Записаться на прививку от коронавируса белгородцы могут на сайте регионального депздрава, однако окончательное решение о вакцинации примет врач по итогам осмотра. Тремя траншами в Белгородскую область поступит 67 100 доз вакцины.
Врио губернатора предложил жителям Белгорода самим выбрать дату обсуждения реконструкции улицы Щорса. Встреча должна была состояться сегодня, но её пришлось перенести из-за того, что горожанам было неудобно.
В Instagram Вячеслава Гладкова можно проголосовать за одну из двух дат — 16 января в 15:00 или 17 января в 12:00.
Людям старше 60 лет глава региона порекомендовал остаться дома. Для остальных действуют правила — обсуждать только одну тему и соблюдать социальную дистанцию и меры безопасности.