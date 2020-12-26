Белгородцам старше 60 лет разрешили прививаться от коронавируса

Стоит отметить, что на пресс-конференции президенту Владимиру Путину задали вопрос, сделал ли он себе прививку от коронавируса. Путин ответил, что не может привиться из-за ограничений по возрасту, но, как только препарат разрешат к применению для пожилых россиян, он тоже провакцинируется.