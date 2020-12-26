Белгородцам старше 60 лет разрешили прививаться от коронавируса

Испытания показали, что российская вакцина от коронавируса COVID-19 безопасная для пожилых людей. Ранее в списке противопоказаний к вакцинации был детский возраст до 18 лет и возраст пациента старше 60 лет. Теперь пожилых людей тоже будут прививать.
Стоит отметить, что на пресс-конференции президенту Владимиру Путину задали вопрос, сделал ли он себе прививку от коронавируса. Путин ответил, что не может привиться из-за ограничений по возрасту, но, как только препарат разрешат к применению для пожилых россиян, он тоже провакцинируется.
В белгородском депздраве рассказали о том, каким группам населения следует делать прививку. В список рекомендуемых к вакцинации людей попали не только медики и педагоги, но и люди с некоторыми хроническими заболеваниями. Несовершеннолетним «Спутник-V» по-прежнему запрещён.