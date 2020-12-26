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Белгородцам старше 60 лет разрешили прививаться от коронавируса

26 декабря 2020, 08:32
Фото: Бел.Ру
Возраст старше 60 лет исключили из списка противопоказаний к вакцинации от коронавирусной инфекции. Теперь «Спутник V» разрешили использовать для прививания пенсионеров. Об этом сообщили в Минздраве.

Испытания показали, что российская вакцина от коронавируса COVID-19 безопасная для пожилых людей. Ранее в списке противопоказаний к вакцинации был детский возраст до 18 лет и возраст пациента старше 60 лет. Теперь пожилых людей тоже будут прививать.

Стоит отметить, что на пресс-конференции президенту Владимиру Путину задали вопрос, сделал ли он себе прививку от коронавируса. Путин ответил, что не может привиться из-за ограничений по возрасту, но, как только препарат разрешат к применению для пожилых россиян, он тоже провакцинируется.

В белгородском депздраве рассказали о том, каким группам населения следует делать прививку. В список рекомендуемых к вакцинации людей попали не только медики и педагоги, но и люди с некоторыми хроническими заболеваниями. Несовершеннолетним «Спутник-V» по-прежнему запрещён.

Стал известен список показаний к вакцинации белгородцев от коронавируса
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