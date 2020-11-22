Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о планах на новом посту

Как рассказал новый руководитель региона, первоочередные задачи для него сейчас — борьба с коронавирусом и выполнение национальных проектов, улучшение качества жизни людей и повышение уровня их доходов. Также он планирует изучить, что происходит в сфере образования всех уровней, заняться вопросами итогового бюджета 2020 года и разобраться с документами, которые скопились за два месяца отсутствия врио губернатора.
Сейчас Вячеслав Гладков знакомится с результатами, которых удалось добиться предыдущему руководству Белгородской области. Но заверил, что кадровой революции не будет, он продолжит работать со старой командой. А дальше будет смотреть по ситуации.
Белгородская область — один из успешных регионов страны. Приезжать сюда с большим количеством людей, которые готовы здесь устроить революцию, мне кажется, было бы странно. Моя задача сейчас — плавно войти в должность. Менять команду я не вижу необходимости. В глазах людей, которые меня встретили, — желание работать с утра до ночи, и я этому очень рад.Вячеслав Гладков
Также новый врио губернатора подчеркнул, что то, что оставил после себя предыдущий губернатор Евгений Степанович Савченко, вызывает у него большое чувство благодарности. Он надеется, что совместными усилиями удастся улучшить те направления, которые есть, и ни в коем случае не ухудшить.
Напомним, на должность врио губернатора Белгородской области 18 ноября Вячеслава Гладкова назначил президент России Владимир Путин после встречи с ним. Соответствующий указ был подписан в этот же день. Выборы губернатора в регионе пройдут в сентябре 2021 года.