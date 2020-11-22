Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о планах на новом посту

Белгородская область — один из успешных регионов страны. Приезжать сюда с большим количеством людей, которые готовы здесь устроить революцию, мне кажется, было бы странно. Моя задача сейчас — плавно войти в должность. Менять команду я не вижу необходимости. В глазах людей, которые меня встретили, — желание работать с утра до ночи, и я этому очень рад.Вячеслав Гладков