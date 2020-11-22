Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о планах на новом посту

22 ноября 2020, 08:52
Вячеслав Гладков дал первое телеинтервью телеканалу «Россия-24» в должности временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области.

Как рассказал новый руководитель региона, первоочередные задачи для него сейчас — борьба с коронавирусом и выполнение национальных проектов, улучшение качества жизни людей и повышение уровня их доходов. Также он планирует изучить, что происходит в сфере образования всех уровней, заняться вопросами итогового бюджета 2020 года и разобраться с документами, которые скопились за два месяца отсутствия врио губернатора.

Сейчас Вячеслав Гладков знакомится с результатами, которых удалось добиться предыдущему руководству Белгородской области. Но заверил, что кадровой революции не будет, он продолжит работать со старой командой. А дальше будет смотреть по ситуации.

Белгородская область — один из успешных регионов страны. Приезжать сюда с большим количеством людей, которые готовы здесь устроить революцию, мне кажется, было бы странно. Моя задача сейчас — плавно войти в должность. Менять команду я не вижу необходимости. В глазах людей, которые меня встретили, — желание работать с утра до ночи, и я этому очень рад.Вячеслав Гладков

Также новый врио губернатора подчеркнул, что то, что оставил после себя предыдущий губернатор Евгений Степанович Савченко, вызывает у него большое чувство благодарности. Он надеется, что совместными усилиями удастся улучшить те направления, которые есть, и ни в коем случае не ухудшить.

Напомним, на должность врио губернатора Белгородской области 18 ноября Вячеслава Гладкова назначил президент России Владимир Путин после встречи с ним. Соответствующий указ был подписан в этот же день. Выборы губернатора в регионе пройдут в сентябре 2021 года.

Материалы по теме
Что известно о новом кандидате в губернаторы Белгородской области Вячеславе ГладковеВячеслав Гладков: Я человек новый. Готов к работе и надеюсь на помощьНового врио губернатора Белгородской области представили региональному правительству
#Новости#Вячеслав Гладков#Губернатор#Политика#Видео
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18