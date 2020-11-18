bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября 2020, 18:29

Published 18 ноября 2020, 18:29

Modified 18 сентября 2022, 11:04

Updated 18 сентября 2022, 11:04

Что известно о новом кандидате в губернаторы Белгородской области Вячеславе Гладкове

18 ноября 2020, 18:29
Сюжет
Губернатор
Бывший руководитель аппарата и зампред правительства Ставропольского края Вячеслав Гладков назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Указ Владимир Путин подписал 18 ноября.

В Ставрополье Гладков курировал внутреннюю политику. Ранее он два года работал замгубернатора и главой правительства Севастополя, а до этого — семь лет мэром закрытого города Заречный Пензенской области, который входит в структуру ГК «Росатом».

Что рассказывают о Вячеславе Гладкове?

На Ставрополье Гладков начал реформу и модернизацию всей информационной инфраструктуры региона — от традиционных СМИ до новых медиа. Телевидение, радио, онлайн-СМИ, соцсети и даже районные газеты — всё работало на выстраивание коммуникации губернатора и правительства края с населением: обратная связь, работа с жалобами и обращениями, ответы на вопросы граждан.

Новая коммуникация выстраивалась через личное общение — губернатора, собственное, чиновников разных уровней, через соцсети, прямой контакт как с отдельными активными гражданами, так и с общественными движениями и организациями.

Ставропольские источники характеризуют Гладкова как человека, умеющего решать сложные политические вопросы переговорным способом, без лишней огласки.

О новом и. о. губернатора говорят как о человеке, предпочитающем выстраивать долгосрочные стратегические схемы, но при этом довольно гибком в выборе инструментов по мере реализации долгосрочных планов.

В то же время у Гладкова относительно скромный опыт публичного политика, по крайней мере, за последние годы, и возникает вопрос, насколько быстро он адаптируется к специфике губернаторской работы, где публичность неизбежна.

Источники в Ставрополе и Пензе отмечают высокую мобильность нового и. о. губернатора и привычку лично вникать в самые мелкие детали решаемой проблемы.

Есть все основания полагать, что в лице Вячеслава Гладкова Белгородская область получает «технократа и аналитика», руководителя достаточно жёсткого и энергичного, склонного уделять большое внимание выстраиванию прямой коммуникации между властью и гражданами.

Справка. Вячеслав Гладков родился 15 января 1969 года в с. Кучки Каменского района Пензенской области. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, Пензенский государственный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Является кандидатом экономических наук.

До назначения на должность врио губернатора Белгородской области с 2016 по 2018 годы работал заместителем губернатора — председателем правительства г. Севастополя. Затем с 13 июня 2018 года стал заместителем председателя правительства Ставропольского края и руководителем аппарата правительства Ставропольского края.

Напомним, ранее Белгородской областью в течение 27 лет руководил Евгений Савченко — с октября 1993 года. На момент ухода в отставку он был самым возрастным руководителем региона и последним российским губернатором, назначенным ещё Борисом Ельциным. До окончания срока его полномочий оставалось ещё два года, но Савченко ушёл в Совет Федерации представителем от Белгородской областной думы. Перед этим в правительстве Белгородской области появилась должность первого заместителя губернатора региона, которую 17 сентября занял Денис Буцаев.

Он родился в Москве. Является внуком почётного адвоката России Вячеслава Цымбала, который в девяностые внештатно работал юристом в правительстве Белгородской области. Окончил Московский юридический университет по специальности «Юриспруденция», работал в региональном подразделении корпорации IBM по Европе, Ближнему Востоку и Африке. Потом три года возглавлял юридический департамент стран СНГ и Восточной Европы. Медведев назначил Буцаева гендиректором Российского экологического оператора 19 февраля 2019 года, но уже 23 ноября тот оставил свой пост.

Материалы по теме
Путин назначил Вячеслава Гладкова врио главы Белгородской области
#Новости#Политика#Евгений Савченко#Губернатор#Вячеслав Гладков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика