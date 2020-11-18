Что известно о новом кандидате в губернаторы Белгородской области Вячеславе Гладкове

Напомним, ранее Белгородской областью в течение 27 лет руководил Евгений Савченко — с октября 1993 года. На момент ухода в отставку он был самым возрастным руководителем региона и последним российским губернатором, назначенным ещё Борисом Ельциным. До окончания срока его полномочий оставалось ещё два года, но Савченко ушёл в Совет Федерации представителем от Белгородской областной думы. Перед этим в правительстве Белгородской области появилась должность первого заместителя губернатора региона, которую 17 сентября занял Денис Буцаев.