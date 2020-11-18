Что известно о новом кандидате в губернаторы Белгородской области Вячеславе Гладкове

Posted 18 ноября 2020, 18:29
Published 18 ноября 2020, 18:29
Modified 18 сентября 2022, 11:04
Updated 18 сентября 2022, 11:04
В Ставрополье Гладков курировал внутреннюю политику. Ранее он два года работал замгубернатора и главой правительства Севастополя, а до этого — семь лет мэром закрытого города Заречный Пензенской области, который входит в структуру ГК «Росатом».
На Ставрополье Гладков начал реформу и модернизацию всей информационной инфраструктуры региона — от традиционных СМИ до новых медиа. Телевидение, радио, онлайн-СМИ, соцсети и даже районные газеты — всё работало на выстраивание коммуникации губернатора и правительства края с населением: обратная связь, работа с жалобами и обращениями, ответы на вопросы граждан.
Новая коммуникация выстраивалась через личное общение — губернатора, собственное, чиновников разных уровней, через соцсети, прямой контакт как с отдельными активными гражданами, так и с общественными движениями и организациями.
Ставропольские источники характеризуют Гладкова как человека, умеющего решать сложные политические вопросы переговорным способом, без лишней огласки.
О новом и. о. губернатора говорят как о человеке, предпочитающем выстраивать долгосрочные стратегические схемы, но при этом довольно гибком в выборе инструментов по мере реализации долгосрочных планов.
В то же время у Гладкова относительно скромный опыт публичного политика, по крайней мере, за последние годы, и возникает вопрос, насколько быстро он адаптируется к специфике губернаторской работы, где публичность неизбежна.
Источники в Ставрополе и Пензе отмечают высокую мобильность нового и. о. губернатора и привычку лично вникать в самые мелкие детали решаемой проблемы.
Есть все основания полагать, что в лице Вячеслава Гладкова Белгородская область получает «технократа и аналитика», руководителя достаточно жёсткого и энергичного, склонного уделять большое внимание выстраиванию прямой коммуникации между властью и гражданами.
Справка. Вячеслав Гладков родился 15 января 1969 года в с. Кучки Каменского района Пензенской области. Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, Пензенский государственный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Является кандидатом экономических наук.
До назначения на должность врио губернатора Белгородской области с 2016 по 2018 годы работал заместителем губернатора — председателем правительства г. Севастополя. Затем с 13 июня 2018 года стал заместителем председателя правительства Ставропольского края и руководителем аппарата правительства Ставропольского края.
Напомним, ранее Белгородской областью в течение 27 лет руководил Евгений Савченко — с октября 1993 года. На момент ухода в отставку он был самым возрастным руководителем региона и последним российским губернатором, назначенным ещё Борисом Ельциным. До окончания срока его полномочий оставалось ещё два года, но Савченко ушёл в Совет Федерации представителем от Белгородской областной думы. Перед этим в правительстве Белгородской области появилась должность первого заместителя губернатора региона, которую 17 сентября занял Денис Буцаев.
Он родился в Москве. Является внуком почётного адвоката России Вячеслава Цымбала, который в девяностые внештатно работал юристом в правительстве Белгородской области. Окончил Московский юридический университет по специальности «Юриспруденция», работал в региональном подразделении корпорации IBM по Европе, Ближнему Востоку и Африке. Потом три года возглавлял юридический департамент стран СНГ и Восточной Европы. Медведев назначил Буцаева гендиректором Российского экологического оператора 19 февраля 2019 года, но уже 23 ноября тот оставил свой пост.