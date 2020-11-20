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Вячеслав Гладков: Я человек новый. Готов к работе и надеюсь на помощь

20 ноября 2020, 09:37
Фото: Бел.Ру
В Белгороде представили временно исполняющего обязанности губернатора региона.

Полномочный представитель президента Игорь Щёголев и бывший глава региона Евгений Савченко представили нового врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Последний отметил, что Белгородская область — «настоящий знак качества, который известен по всей стране».

Я человек новый. Отношусь к этому спокойно. Я готов к работе и надеюсь на помощь, понимание и введение меня в проблемы, которые есть в регионе. Вячеслав Гладков

Евгений Савченко отметил, что условия для старта в регионе хорошие. Для успеха Гладкову потребуется скорее стать белгородцем.

«Но нет предела совершенству. Главное наше достижение — это то, что эмоциональное состояние белгородцев очень высокое. Это достижение надо сохранить и приумножить», — добавил бывший губернатор.

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