Вячеслав Гладков: Я человек новый. Готов к работе и надеюсь на помощь

Полномочный представитель президента Игорь Щёголев и бывший глава региона Евгений Савченко представили нового врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Последний отметил, что Белгородская область — «настоящий знак качества, который известен по всей стране».
Я человек новый. Отношусь к этому спокойно. Я готов к работе и надеюсь на помощь, понимание и введение меня в проблемы, которые есть в регионе. Вячеслав Гладков
Евгений Савченко отметил, что условия для старта в регионе хорошие. Для успеха Гладкову потребуется скорее стать белгородцем.
«Но нет предела совершенству. Главное наше достижение — это то, что эмоциональное состояние белгородцев очень высокое. Это достижение надо сохранить и приумножить», — добавил бывший губернатор.