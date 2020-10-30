В Белгородской области на месяц отменят все концерты

По информации главного санитарного врача Белгородской области Елены Оглезневой, в регионе эпидемиологическая ситуация напряжённая. Уровень заболеваемости среди белгородцев новой коронавирусной инфекцией высокий. Поэтому эпидемиологи вынуждены ужесточить ограничения, которые ранее были введены в области.
Так, на весь ноябрь в области отменят любую концертную деятельность. Эпидемиологи запретили работу ночных клубов и проведение различного рода массовых мероприятий в помещении.
Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора разослали руководителям региональных предприятий рекомендации о переводе сотрудников на удалённую работу и воздержании от проведения корпоративов.
Как отметила Оглезнева, данные меры будут сохраняться до тех пор, пока эпидситуация в области не стабилизируется.
Напомним, за последние сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 111 человек. Общее число заражённых достигло 11 461.