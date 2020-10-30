Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородской области на месяц отменят все концерты

30 октября 2020, 14:19
Фото: ИА "БелРу"
По сообщениям эпидемиологов, в области наблюдается неблагополучная ситуация по распространению коронавируса. Суточный прирост инфицированных превышает 100 человек. О новых ограничительных мерах журналистам рассказала начальник регионального управления Роспотребнадзора.

По информации главного санитарного врача Белгородской области Елены Оглезневой, в регионе эпидемиологическая ситуация напряжённая. Уровень заболеваемости среди белгородцев новой коронавирусной инфекцией высокий. Поэтому эпидемиологи вынуждены ужесточить ограничения, которые ранее были введены в области.

Так, на весь ноябрь в области отменят любую концертную деятельность. Эпидемиологи запретили работу ночных клубов и проведение различного рода массовых мероприятий в помещении.

Помимо этого, сотрудники Роспотребнадзора разослали руководителям региональных предприятий рекомендации о переводе сотрудников на удалённую работу и воздержании от проведения корпоративов.

Как отметила Оглезнева, данные меры будут сохраняться до тех пор, пока эпидситуация в области не стабилизируется.

Напомним, за последние сутки количество инфицированных коронавирусом увеличилось на 111 человек. Общее число заражённых достигло 11 461.

Материалы по теме
В Белгородской области умер 77-й пациент с коронавирусомВ Белгородской области коронавирусом заразились 134 медикаБелгородцы бесплатно получат лекарства для лечения коронавируса
#Новости#Роспотребнадзор#Коронавирус#Концерт#Запрет#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18