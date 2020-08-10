Росстат подсчитал число погибших от коронавируса в июне

Так, за июнь развитие болезней и осложнения, спровоцированные коронавирусом, привели к гибели 1399 граждан РФ. В 3481 случае COVID-19 не оказался основной причиной и не повлёк за собой развитие серьёзных осложнений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.