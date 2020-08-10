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Posted 10 августа 2020, 06:51

Published 10 августа 2020, 06:51

Modified 20 августа 2024, 01:52

Updated 20 августа 2024, 01:52

Росстат подсчитал число погибших от коронавируса в июне

Росстат подсчитал число погибших от коронавируса в июне

10 августа 2020, 06:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Новая коронавирусная инфекция оказалась главной причиной смерти в 1589 случаях в первый летний месяц. Ещё несколько сотен россиян погибли от других болезней и осложнений, спровоцированных COVID-19.

Так, за июнь развитие болезней и осложнения, спровоцированные коронавирусом, привели к гибели 1399 граждан РФ. В 3481 случае COVID-19 не оказался основной причиной и не повлёк за собой развитие серьёзных осложнений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.

Аналитики ведомства разделяют смертность от COVID-19 на четыре группы: основная причина, вирус не идентифицирован, существенное влияние на развитие осложнений либо без смертельных осложнений. Во втором квартале общий летальный показатель по стране достиг более 27,4 тыс. случаев, а доля умерших в апреле–июне составила 4,2% от числа подтверждённых случаев.

Напомним, в мае в Белгородской области коронавирус стал причиной 1% смертей: умерли 2039 человек, по причине COVID-19 — 26.

Коронавирус стал причиной 1% смертей в Белгородской области в мае
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#Новости#Общество#Коронавирус#COVID-19
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