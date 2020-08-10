Росстат подсчитал число погибших от коронавируса в июне

Posted 10 августа 2020, 06:51
Published 10 августа 2020, 06:51
Modified 20 августа 2024, 01:52
Updated 20 августа 2024, 01:52
Так, за июнь развитие болезней и осложнения, спровоцированные коронавирусом, привели к гибели 1399 граждан РФ. В 3481 случае COVID-19 не оказался основной причиной и не повлёк за собой развитие серьёзных осложнений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Росстат.
Аналитики ведомства разделяют смертность от COVID-19 на четыре группы: основная причина, вирус не идентифицирован, существенное влияние на развитие осложнений либо без смертельных осложнений. Во втором квартале общий летальный показатель по стране достиг более 27,4 тыс. случаев, а доля умерших в апреле–июне составила 4,2% от числа подтверждённых случаев.
Напомним, в мае в Белгородской области коронавирус стал причиной 1% смертей: умерли 2039 человек, по причине COVID-19 — 26.