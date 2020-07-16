Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Коронавирус стал причиной 1% смертей в Белгородской области в мае

16 июля 2020, 09:51
Фото: pixabay.com
Данные по итоговым заключениям медиков опубликовал Росстат. В мае COVID-19 стал причиной 1% летальных исходов среди белгородцев.

Согласно официальной статистике, за май текущего года в регионе умерло 2039 человек. Из общего числа умерших у 26 белгородцев основной причиной смерти стал коронавирус. При этом у 24 из них вирус идентифицировали, а у двоих человек заболевание было под вопросом.

Ещё у 14 человек, которые умерли в мае, медики диагностировали COVID-19, однако вирус не стал для них основной причиной смерти. Так, у четверых пациентов COVID-19 оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания, а ещё десять человек с коронавирусом умерли по другим причинам.

Таким образом, в Белгородской области доля погибших, у которых основной причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция, составил в мае 1%. Если же взять во внимание всех умерших белгородцев с коронавирусом (40 человек) — доля погибших составит 2%.

Напомним, по состоянию на 16 июля в Белгородской области количество заболевших COVID-19 достигло 5319. За сутки вирус обнаружили у 48 человек. Избавиться от коронавируса удалось 4807 пациентам. Умерло 48 человек.

Материалы по теме
Вакцинацию от коронавируса в России обещают сделать добровольнойНа ИВЛ в Белгородской области остаются 24 пациента с коронавирусом«Бессмертный полк» в России вновь перенесут из-за коронавируса
#Новости#Коронавирус#Росстат#Статистика#Летальный исход#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18