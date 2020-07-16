Коронавирус стал причиной 1% смертей в Белгородской области в мае

Согласно официальной статистике, за май текущего года в регионе умерло 2039 человек. Из общего числа умерших у 26 белгородцев основной причиной смерти стал коронавирус. При этом у 24 из них вирус идентифицировали, а у двоих человек заболевание было под вопросом.
Ещё у 14 человек, которые умерли в мае, медики диагностировали COVID-19, однако вирус не стал для них основной причиной смерти. Так, у четверых пациентов COVID-19 оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания, а ещё десять человек с коронавирусом умерли по другим причинам.
Таким образом, в Белгородской области доля погибших, у которых основной причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция, составил в мае 1%. Если же взять во внимание всех умерших белгородцев с коронавирусом (40 человек) — доля погибших составит 2%.
Напомним, по состоянию на 16 июля в Белгородской области количество заболевших COVID-19 достигло 5319. За сутки вирус обнаружили у 48 человек. Избавиться от коронавируса удалось 4807 пациентам. Умерло 48 человек.