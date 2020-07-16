Коронавирус стал причиной 1% смертей в Белгородской области в мае

Ещё у 14 человек, которые умерли в мае, медики диагностировали COVID-19, однако вирус не стал для них основной причиной смерти. Так, у четверых пациентов COVID-19 оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания, а ещё десять человек с коронавирусом умерли по другим причинам.