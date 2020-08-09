В Белгородской области за сутки нашли 46 больных коронавирусом

За последние сутки COVID–19 в Белгородской области заразились 46 человек. Общее число заболевших составило 6360. Выздоровели 5600 пациентов. За последние сутки из больниц региона не выписали ни одного человека, выздоровевшего от коронавируса.
Новых летальных случаев не зарегистрировано. По данным московских статистиков, в регионе из-за коронавируса умер 51 пациент. В региональном штабе значится число 53.
На 9 августа в России зарегистрировано 887 536 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки прибавилось 5189 человек в 84 регионах, умерли 77 россиян. Общее число летальных исходов — 14 931.
В мире лидером по числу заражённых остаются США – 5,08 млн человек. На втором месте Бразилия – 3,01 млн, на третьем – Индия (2,09 млн). Россия на сегодняшний день занимает четвёртое место.