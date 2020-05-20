Белгородские энергетики пройдут дистанционное обучение по цифровой трансформации

Цифровизация – ключевое направление нашей работы на ближайшую перспективу. Для её успешной реализации нам необходимо вооружить персонал соответствующими навыками и компетенциями и, учитывая постоянное развитие высоких технологий, помогать ему поддерживать их на должном уровне. В условиях действующих ограничений мы принимаем все необходимые меры для того, чтобы наши работники могли получать новые знания, обеспечиваем непрерывность образовательного процесса и безопасность его участников.Игорь Маковский, генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье»