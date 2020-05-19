В 2020 году «Россети Центр Белгородэнерго» обеспечит освещение 11 автодорог области

В рамках текущей эксплуатации филиал в 2020 году планирует установить в городах и сёлах региона около 2500 новых светильников, ещё 2600 светоточек будут поставлены под управление автоматизированной системой наружного освещения. В отдельных населённых пунктах филиал продолжит внедрять инновационные осветительные приборы, оснащённые специальными блоками индивидуального управления с возможностью диммирования светового потока. Впервые такую систему филиал применил в 2019 году на территории «умного квартала» в Белгороде. Система позволяет дистанционно регулировать световой поток, включать и выключать каждую вторую или третью светоточку, подсвечивая перекрёстки, пешеходные переходы, снижая потребление в местах с наименьшей проходимостью. В прошлом году в регионе было смонтировано 800 таких инновационных светильников.