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В 2020 году «Россети Центр Белгородэнерго» обеспечит освещение 11 автодорог области

19 мая 2020, 09:49
Фото: «Россети Центр Белгородэнерго»
В 2020 году в рамках заключённых контрактов «Россети Центр Белгородэнерго» построит и модернизирует в Белгородской области 48,5 километров сетей наружного освещения вдоль 11 участков дорожной сети.
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Дороги

В общей сложности для освещения трасс будет установлено 1049 новых светильников, в том числе 508 светодиодных.

Современное освещение появится на дорогах «Крым» - Комсомольский – Красиво в Белгородском районе, «Томаровка - Красная Яруга - Илек-Пеньковка - Колотиловка – Вязовое» в Краснояружском районе, «Белгород – Новый Оскол – Советское - Ивица» - Нечаево» в Корочанском районе, а также на участках «Солдатское-Архангельское», «Незнамово-Архангельское-Потудань-Роговатое», «Губкин-Аверино-Архангельское», «Валуйки-Уразово-Логачевка», «Валуйки-Казинка-Вериговка» в Старооскольском, Губкинском и Валуйском округах; «Волоконовка – Ливенка - Никитовка» и «Короча – Чернянка - Красное», «Томаровка - Красная Яруга - Илек-Пеньковка – Колотиловка – Мощеное - Серетино» в Красногвардейском, Корочанском районах и Яковлевском горокруге области.

В рамках текущей эксплуатации филиал в 2020 году планирует установить в городах и сёлах региона около 2500 новых светильников, ещё 2600 светоточек будут поставлены под управление автоматизированной системой наружного освещения. В отдельных населённых пунктах филиал продолжит внедрять инновационные осветительные приборы, оснащённые специальными блоками индивидуального управления с возможностью диммирования светового потока. Впервые такую систему филиал применил в 2019 году на территории «умного квартала» в Белгороде. Система позволяет дистанционно регулировать световой поток, включать и выключать каждую вторую или третью светоточку, подсвечивая перекрёстки, пешеходные переходы, снижая потребление в местах с наименьшей проходимостью. В прошлом году в регионе было смонтировано 800 таких инновационных светильников.

Всего же на текущий момент в зоне обслуживания Белгородэнерго эксплуатируется более 213 тысяч светоточек. 100 % относятся к категории энергоэффективных, более 14 тысяч являются светодиодными. Управление режимами горения обеспечивается посредством автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО), которая даёт возможность дистанционно контролировать состояние сетей, управлять горением пофазно по утверждённому графику или по команде диспетчера, вести учёт энергопотребления. АСУНО в Белгородской области охватывает более 65% светоточек. В 2019 году в Белгородской области взят курс на модернизацию наружного освещения с увеличением доли светодиодных светильников нового поколения и совершенствованием системы управления ими.

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