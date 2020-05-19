Уборщики на COVID-площадках в Белгороде тоже имеют право на дополнительные выплаты

Стационар априори с самого первого дня работы получал выплаты. Но есть лаборатории, которые проводят исследования не на стационарных базах, а амбулаторно с контактными лицами или приехавшими из эпидемиологически неблагоприятных регионов. Эти лаборатории по выплатам включены в региональное постановление Белгородской области, и им выплачивают из этого источника. Елена Андронова