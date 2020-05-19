Уборщики на COVID-площадках в Белгороде тоже имеют право на дополнительные выплаты

19 мая на брифинге по эпидситуации в связи с коронавирусом в регионе начальник управления организационно-контрольной и правовой работы в депздраве Елена Андронова пояснила, кому положены допвыплаты. Кроме того, чиновница уточнила, из какого бюджета будут начисляться все надбавки за работу в период опасного вируса.
Помимо врачей и медработников в COVID-центрах, доплаты получат работники лабораторий, которые занимаются выявлением диагноза и исследованием коронавируса.
Стационар априори с самого первого дня работы получал выплаты. Но есть лаборатории, которые проводят исследования не на стационарных базах, а амбулаторно с контактными лицами или приехавшими из эпидемиологически неблагоприятных регионов. Эти лаборатории по выплатам включены в региональное постановление Белгородской области, и им выплачивают из этого источника. Елена Андронова
К таким лабораториям, по словам Андроновой, относится центр СПИД, лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии, инфекционная и областная клиническая больницы. Сотрудникам ковидных площадок оплатят период с момента госпитализации до лабораторного подтверждения диагноза.
Мы понимаем, что с момента госпитализации сотрудники также работают с этим пациентом. Поэтому принято решение из регионального бюджета оплачивать выпадающий период, когда просто проводится лабораторное исследование. Это первая категория. Елена Андронова
Ко второй категории замначальника департамента относит сотрудников пульмонологических отделений. У них схема оплаты соответствующая: за период исследований и определения диагноза всем начислят выплаты из регионального бюджета.
Региональным лабораториям, которые проводят анализы на COVID-19, сотрудникам центра судебной экспертизы и патологоанатомического бюро тоже начислят соответствующие средства из бюджета региона. «Федеральным лабораториям всё оплачивается отдельно», — заявила Андронова.
Также за счёт регионального бюджета выделили 29 млн рублей на единоразовые выплаты выездным линейным бригадам, которые правительство Белгородской области посчитало нужным поддержать.
Было принято решение увеличить стимулирующие выплаты тем, кто участвует в оказании медпомощи опосредованно. Это, например, уборщики. Это на период распространения вируса.Елена Андронова