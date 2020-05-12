Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в Белгородской области

Больше всего заражённых за минувшие сутки выявили в Алексеевском и Старооскольском горокругах: по десять человек в каждом. Всего же за день в статистику заболевших попали ещё 54 белгородца. Общее число пострадавших возросло до 852, скончавшихся – до восьми.

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