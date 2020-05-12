Где зарегистрировали новые случаи коронавируса в Белгородской области

В Белгородской области за день коронавирус обнаружили у 54 человек, подтвердили федеральную статистику в региональном штабе.
Наибольшее количество случаев выявили в Алексеевском и Старооскольском горокругах: по десять пациентов. По девять пострадавших появилось в Белгороде и Валуйском горокруге. Четыре заболевших зарегистрировали в Ракитянском районе.
По два заражённых пациента обнаружили в Новооскольском горокруге, Белгородском и Красногвардейском районах, по одному – в Губкинском, Шебекинском и Яковлевском горокругах, в Волоконовском, Красненском и Краснояружском районах.
Число заражённых за всё время белгородцев увеличилось до 852. Выздоровели 195 человек, скончались восемь. Известно, что последней жертвой стала женщина 63 лет, проживавшая в Губкинском горокруге.
Лечатся в больницах 216 пациентов, на дому – 433. Семь белгородцев подключены к аппаратам ИВЛ.
На самоизоляции находятся 2570 человек, сняли с неё 8523. Изолированы по контакту с заболевшими 809 белгородцев. От режима самоизоляции уклоняются трое жителей региона.
Также госпитализированы два жителя Московской области и один – из Тульской.
По состоянию на 12 мая больше всего случаев заражения зарегистрировали в Белгороде – 180 заболевших. Больше ста пострадавших выявлено в Старооскольском горокруге (134), Белгородском районе (103) и Валуйском горокруге (101).
Проследить за статистикой заражённых в остальных муниципалитетах можно на карте ИА «Бел.Ру». Все новости по теме коронавируса собраны в соответствующем сюжете.