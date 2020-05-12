Регионы будут сами принимать решение об ограничениях из-за коронавируса

Путин потребовал от руководителей на местах принимать к сведению ситуацию с заболеваемостью COVID-19 при снятии ранее введённых ограничений. К 11 мая они должны были разработать планы по отмене мер на основе рекомендаций кабмина, Роспотребнадзора и рабочей группы Госсовета, напоминает RT.
Подготовленные планы должны учитывать текущую ситуацию в субъектах страны, а также обеспечивать строгие требования безопасности, напомнил глава государства. Он подчеркнул, что последнее слово при отмене мер остаётся за врачами и специалистами.