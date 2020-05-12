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Регионы будут сами принимать решение об ограничениях из-за коронавируса

12 мая 2020, 06:35
Фото: ИА "Бел.Ру"
Решающее слово при отмене ограничительных мер в субъектах страны должно остаться за медиками и специалистами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов и ведомств в понедельник, 11 мая.

Путин потребовал от руководителей на местах принимать к сведению ситуацию с заболеваемостью COVID-19 при снятии ранее введённых ограничений. К 11 мая они должны были разработать планы по отмене мер на основе рекомендаций кабмина, Роспотребнадзора и рабочей группы Госсовета, напоминает RT.

Подготовленные планы должны учитывать текущую ситуацию в субъектах страны, а также обеспечивать строгие требования безопасности, напомнил глава государства. Он подчеркнул, что последнее слово при отмене мер остаётся за врачами и специалистами.

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#Новости#Нерабочий период#Ограничения#Коронавирус#Регионы#Общество
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