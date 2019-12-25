Общий, оптимальный, ночной: как будет работать освещение в Белгороде в 2020 году

Posted 25 декабря 2019, 09:50
Published 25 декабря 2019, 09:50
Modified 1 декабря 2024, 08:50
Updated 1 декабря 2024, 08:50
В областном центре утвердили график работы наружного освещения на следующий год. При составлении документа опирались на предложения по оптимизации расходной части бюджета.
В постановлении определено три режима работы наружного освещения в городе: общий, оптимальный и ночной. Так, согласно первому фонари в первые пять дней января будут включать в 17:05, работать они будут до 08:16. По оптимальному режиму освещение появится на улицах в это же время, но с перерывом с полуночи до шести часов утра.
По ночному режиму с января до конца марта предполагается режим работы с полуночи до шести утра, к этому же графику вернутся в октябре.
Летом оптимальный режим для утра не предусмотрен, его не будет с 21 марта по 1 октября.
Подробнее с графиком освещения улиц Белгорода можно ознакомиться в документе.
Время работы уличного освещения могут изменить из-за погоды. При неблагоприятных условиях, вроде снегопада и дождя, разрешается включать фонари не более чем за 15 минут до установленного времени и выключать не более чем на 15 минут позже.
Ранее сообщалось, что Белгород может стать первым городом в стране, который перейдёт на светильники нового поколения, работающие на холодном катоде. В рамках модернизации уличного освещения в октябре в Белгороде тестировали оборудование из нескольких субъектов России.
В то же время жители Белгорода жаловались на отсутствие уличного освещения, в том числе в центральных районах города. О том, почему это происходит, писали журналисты ИА «Бел.Ру».