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Posted 25 декабря 2019, 09:50

Published 25 декабря 2019, 09:50

Modified 1 декабря 2024, 08:50

Updated 1 декабря 2024, 08:50

Общий, оптимальный, ночной: как будет работать освещение в Белгороде в 2020 году

Общий, оптимальный, ночной: как будет работать освещение в Белгороде в 2020 году

25 декабря 2019, 09:50
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
24 декабря мэр города подписал соответствующее постановление.

В областном центре утвердили график работы наружного освещения на следующий год. При составлении документа опирались на предложения по оптимизации расходной части бюджета.

В постановлении определено три режима работы наружного освещения в городе: общий, оптимальный и ночной. Так, согласно первому фонари в первые пять дней января будут включать в 17:05, работать они будут до 08:16. По оптимальному режиму освещение появится на улицах в это же время, но с перерывом с полуночи до шести часов утра.

По ночному режиму с января до конца марта предполагается режим работы с полуночи до шести утра, к этому же графику вернутся в октябре.

Летом оптимальный режим для утра не предусмотрен, его не будет с 21 марта по 1 октября.

Подробнее с графиком освещения улиц Белгорода можно ознакомиться в документе.

Время работы уличного освещения могут изменить из-за погоды. При неблагоприятных условиях, вроде снегопада и дождя, разрешается включать фонари не более чем за 15 минут до установленного времени и выключать не более чем на 15 минут позже.

Ранее сообщалось, что Белгород может стать первым городом в стране, который перейдёт на светильники нового поколения, работающие на холодном катоде. В рамках модернизации уличного освещения в октябре в Белгороде тестировали оборудование из нескольких субъектов России.

В то же время жители Белгорода жаловались на отсутствие уличного освещения, в том числе в центральных районах города. О том, почему это происходит, писали журналисты ИА «Бел.Ру».

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