Общий, оптимальный, ночной: как будет работать освещение в Белгороде в 2020 году

В постановлении определено три режима работы наружного освещения в городе: общий, оптимальный и ночной. Так, согласно первому фонари в первые пять дней января будут включать в 17:05, работать они будут до 08:16. По оптимальному режиму освещение появится на улицах в это же время, но с перерывом с полуночи до шести часов утра.