Сети освещения Белгорода передают в собственность города

Помимо этого, в муниципальную собственность переходят элементы обустройства автодорог в Белгородском, Ивнянском и Корочанском районах, а также в Шебекинском горокруге. Алексеевскому и Валуйскому округам отдают дороги протяжённостью 3,900 км и 9,497 км.