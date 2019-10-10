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Posted 10 октября 2019, 10:11

Published 10 октября 2019, 10:11

Modified 20 августа 2024, 03:19

Updated 20 августа 2024, 03:19

Сети освещения Белгорода передают в собственность города

Сети освещения Белгорода передают в собственность города

10 октября 2019, 10:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
Изменения в распоряжение областного правительства вносит документ от 7 октября.

В собственность города уходит освещение дороги Спутник – ул. Сумская – ул. Чичерина – Ротонда (стоимость 66,4 млн рублей), подъездных дорог от ул. Красноармейской до микрорайона Юго-Западный-2 (17,7 млн) и от последнего до посёлка Комсомольского (15 млн), дорог ул. Макаренко – посёлок Разумное (1,6 млн) и ул. Студенческая – Северо-Восточный обход г. Белгорода (10,7 млн).

Помимо этого, в муниципальную собственность переходят элементы обустройства автодорог в Белгородском, Ивнянском и Корочанском районах, а также в Шебекинском горокруге. Алексеевскому и Валуйскому округам отдают дороги протяжённостью 3,900 км и 9,497 км.

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