Сети освещения Белгорода передают в собственность города

Posted 10 октября 2019, 10:11
Published 10 октября 2019, 10:11
Modified 20 августа 2024, 03:19
Updated 20 августа 2024, 03:19
В собственность города уходит освещение дороги Спутник – ул. Сумская – ул. Чичерина – Ротонда (стоимость 66,4 млн рублей), подъездных дорог от ул. Красноармейской до микрорайона Юго-Западный-2 (17,7 млн) и от последнего до посёлка Комсомольского (15 млн), дорог ул. Макаренко – посёлок Разумное (1,6 млн) и ул. Студенческая – Северо-Восточный обход г. Белгорода (10,7 млн).
Помимо этого, в муниципальную собственность переходят элементы обустройства автодорог в Белгородском, Ивнянском и Корочанском районах, а также в Шебекинском горокруге. Алексеевскому и Валуйскому округам отдают дороги протяжённостью 3,900 км и 9,497 км.